Andrezza Zeitune é um dos 10 brasileiros que atuam como funcionários internacionais da Unesco, em Paris, e também pelo mundo

publicado em 03/08/2022

A votuporanguense Andrezza Zeitune mora há 19 anos na França e é funcionária da Unesco, em Paris (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A votuporanguense Andrezza Zeitune é uma das funcionárias que trabalha para a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), em Paris. Ela faz parte de um seleto grupo de brasileiros que trabalha para a organização mundial e em entrevista ao programa Coletiva, da TV Unifev, Andrezza detalhou sobre a sua trajetória profissional.

A paixão de Andrezza pelo trabalho internacional surgiu logo aos 17 anos, quando ainda jovem embarcou para um intercâmbio nos Estados Unidos. “Fiz o último ano do colegial nos Estados Unidos, mas o que foi decisivo na minha vida foi uma bolsa do Rotary Internacional para fazer um mestrado em Paz e Resolução de Conflitos. Fui a segunda brasileira a obter essa bolsa de estudos do Rotary. Eu podia escolher entre sete universidades do mundo, por ordem de prioridades, e eu tinha como primeira opção o Instituto de Ciências Políticas de Paris”, disse ela.

Logo no fim desse mestrado de ciências políticas, a Unesco entrou em contato com a universidade francesa para pedir currículos de estudantes e foi o momento em que Andrezza passou por um processo seletivo e foi selecionada.

“Comecei como estagiária, durante quatro meses, depois me foram propostos contratos de consultora, que eu fiz por dois anos e meio, e finalmente me tornei funcionária internacional em 2008”, completou ela.

Atualmente Andrezza atua no setor de cultura e assumiu um novo posto, há três semanas, e agora trabalha no gabinete do subdiretor geral da cultura, que é a terceira hierarquia da Unesco.

“Sou o ponto focal de toda comunicação sobre cultura com a sede da ONU, em Nova York. Sou também de um comitê que aprova projetos educacionais, culturais e científicos para países em desenvolvimento e em menos desenvolvidos. Acompanho o subdiretor geral em reuniões com ministros, embaixadores e com potenciais parceiros seja público como privado”, relatou Andrezza.

A votuporanguense, nos 19 anos que vive na França, disse que sempre se preparou para as possibilidades e também as oportunidades, que pudessem aparecer em seu caminho.