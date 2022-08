As vagas vão desde vendedor a área de RH, de empregada doméstica a designer gráfico, com ou sem experiência comprovada

publicado em 30/08/2022

Os interessados podem se cadastrar para uma das oportunidades no Emprega Votu, na ACV ou ainda no PAT (Foto: Ilustrativa)

Da redação

Votuporanga está com mais de 300 vagas de empregos abertas para os mais variados cargos, funções e formações. As oportunidades estão distribuídas entre o banco de currículos do Emprega Votu, no programa de recrutamento e seleção da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) e no PAT (Posto de Atendimento ao trabalhador).

Só no Emprega Votu, sistema oferecido pela Prefeitura de Votuporanga, há mais de 356 vagas de emprego, divididas em 205 diferentes empresas. Uma delas está om o recrutamento aberto para 50 vagas na área de RH (Recursos Humanos). Além do piso pago para a categoria, a empresa oferece benefícios como vale alimentação de R$20,00/dia trabalhado mais comissão para trabalhar das 8h às 17h. Para se candidatar é exigida experiência na área.

Ainda no Emprega Votu, outra empresa está com 25 vagas abertas para faxineira e passadeira, para trabalho em horário fixo, com experiência na função e habilidades com serviços residenciais.

Os interessados devem acessar o site do Emprega Votu, cadastrar o seu currículo e se candidatar para uma ou mais vagas desejadas.

ACV

Outro importante canal para se buscar um emprego na cidade está no programa de recrutamento e seleção da ACV. De acordo com a entidade de classe, atualmente há mais de 25 vagas abertas no comércio local, como, por exemplo, sete vagas para Vendedora, outras três para comercial, duas para Atendente e mais três para Design Gráfico, dentre várias outras (confira a lista completa no fim da reportagem).

Os interessados devem enviar seu currículo para o e-mail: emprego@acvnet.com.br. Os dados são cadastrados no Banco da ACV, que mantém o serviço de recebimento de currículos e o repasse para as empresas interessadas. O serviço é totalmente gratuito e mais informações podem ser obtidas pelos números: (17) 3426-4044 ou (17) 98132-0022.

PAT

Além das duas ferramentas digitais, há também oportunidades para quem prefere o contato presencial. Neste caso, o PAT está com vagas abertas para Almoxarife, Atendente De Cafeteria, Auxiliar De Limpeza, Cozinheira, entre várias outras (confira a lista completa nesta reportagem). Todos os cargos exigem experiência nas suas respectivas áreas.

Os interessados devem a central de vagas do PAT, que fica Centro do Empreendedor, localizado na rua Barão do Rio Branco, nº 4497, esquina com a Ponta Porã, para a retirada da carta de apresentação. O local atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Confira as vagas de emprego desta semana

VAGAS ACV

- 7 vagas de Vendedora

- 3 vagas de Comercial

- 1 vaga de Promotora de Vendas

- 2 vagas de Atendente

- 2 vagas de Designer Gráfico

- 1 vaga de Mecânico

- 1 vaga de Recepcionista

- 2 vagas de Motorista

- 2 vagas de Marketing

- 1 vaga de Operação de Telemarketing

- 1 vaga de Mecânico de Bicicleta

- 1 vaga de Mecânico Eletricista de Automóvel

- 1 vaga de Mecânico de Moto

VAGAS PAT

- 1 vaga de Almoxarife

- 3 vagas de Atendente De Cafeteria

- 1 vaga de Auxiliar De Limpeza

- 1 vaga de Cozinheira

- 1 vaga de Motorista De Caminhão Com Cnh D

- 1 vaga de Espumador

- 1 vaga de Operador De Máquinas Fixas

- 1 vaga de Auxiliar De Produção

- 1 vaga de Vendedor Externo

*TODAS AS VAGAS COM EXPERIÊNCIA