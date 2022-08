O torneio deste ano acontece por etapas, o Biribol será disputado no Assary, em Votuporanga e a natação em Andradina

publicado em 26/08/2022

Votuporanga terá neste fim de semana competições do Jogos Regionais em biribol e também natação (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Nas últimas semanas, o setor esportivo de Votuporanga tem vivido dias intensos e de muita movimentação. Desde o dia 15 de junho, os atletas da cidade têm participado das competições dos Jogos Regionais, que vão até o dia 1º de setembro. Com a mudança na estrutura do torneio, com jogos por etapas, neste fim de semana será a vez do biribol e da natação.

De acordo com o Congresso Técnico da competição, não existe mais uma cidade-sede e por isso, os Jogos serão realizados dentro de cada região esportiva, em várias cidades, sem a necessidade de as equipes dormirem nos locais. Votuporanga faz parte da 6ª região do torneio.

As oito regiões classificam seus atletas para os Jogos Abertos do Interior, que ainda se mantém no seu formato tradicional: sede única e período curto de disputa. Os Abertos serão em Sorocaba entre 3 e 15 de outubro.

Neste sábado (27), a disputa de biribol irá acontecer nas piscinas do Assary Clube de Campo, onde seis equipes disputarão a vaga para os Jogos Abertos. Já em Andradina hoje e amanhã ocorrem as competições da Natação com grandes chances de classificação.