publicado em 31/08/2022

Votuporanga não sai do vermelho e iniciou o segundo semestre com o saldo negativo para empregos (Foto: A Cidade) ???????

Votuporanga fechou e abriu os dois semestres deste ano com o saldo negativo para a geração de empregos. É o que aponta o balanço do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia.

Esse já é o oitavo mês seguido que a cidade não consegue fechar o saldo de forma positiva. De acordo com a última atualização, que é a do mês de julho, Votuporanga gerou 850 empregos diretos e demitiu 905 funcionários. Com esses números, a cidade continuou com o saldo no vermelho para a geração de empregos, nesse caso 55 pessoas entraram na lista de desempregados.

Durante o mês, o setor da indústria continuou no negativo e liderou, mais uma vez, o ranking de agrupamento econômico com mais demissões, seguido do setor serviços com um saldo de 25 demissões a mais do que contratações e depois o setor de construção com demissões.