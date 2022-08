A escola foi ampliada possibilitando a abertura de mais 140 novas vagas para crianças de 0 a 5 anos

publicado em 25/08/2022

O prefeito Jorge Seba realizou ontem a entrega das obras de reforma ampliação "Professora Mercedes Fernandes de Lima” (Foto: A Cidade)

Da redação

Dando continuidade à agenda em comemoração aos 85 anos de Votuporanga, o prefeito Jorge Seba (PSDB) realizou, no final da tarde de quarta-feira (24), a entrega das obras de reforma e ampliação do Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) "Professora Mercedes Fernandes de Lima", no bairro São João. A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades e de moradores do bairro.

A escola foi ampliada, passando dos atuais 733 para 1.017 m², possibilitando a abertura de mais 140 novas vagas para crianças de 0 a 5 anos. O investimento foi de R$ 1,1 milhão de recursos próprios.

“O resultado físico que está aqui surpreende, mas aquilo que a gente sempre fala, quem dá alma a tudo isso são os profissionais que aqui atuam, desde a copeira à direção. Esse esforço conjunto busca um resultado positivo na vida de cada uma das crianças que estudam aqui, que são o futuro de nossa cidade”, disse o prefeito Jorge Seba durante a entrega das obras.

Segundo o secretário da Educação, Marcelo Batista, a atual administração tem enxergado o poder transformador da educação e investido pesado nela. “É com a junção de forças entre o Executivo e o Legislativo que chegamos a resultados como esse. Nossa sincera gratidão a todos os envolvidos”, completou.

Entre as melhorias foram executadas a reforma e adequação da cozinha, lavanderia, lactário, rouparia, amamentação, depósito de materiais de limpeza e sanitários. Também foram ampliados o setor administrativo, sala do maternal, pátio e refeitório, além da criação de cinco solários em salas de aulas existentes para melhoria das atividades de recreação das crianças e de três novas salas de aulas bem como vestiários de alunos (masculino e feminino) e sanitários adaptados para pessoas com necessidades especiais (masculino e feminino), além de pintura em geral.