Agenda do aniversário da cidade foi encerrada na terça-feira (30) com a solução de um problema de anos das entidades que acolhem idosos

publicado em 31/08/2022

As responsáveis pelas entidades que abrigam idosos em Votuporanga não conseguiram conter a emoção após o anúncio (Foto: A Cidade)

Da redação

Um evento realizado na manhã de terça-feira (30) no auditório do Parque da Cultura marcou o encerramento da agenda em comemoração aos 85 anos de Votuporanga. O encontro tinha como objetivo anunciar a solução para um problema de quase uma década das entidades assistenciais da cidade que trabalham com idosos e terminou com a emoção de todos os envolvidos.

Para entender, Votuporanga possui três entidades que atuam no acolhimento de idosos: o Lar Viver Bem, comandado pela Lia Marques, o Lar São Vicente de Paulo, dirigido por Solange Negrini Garcia e o Lar do Velhinho, comandado por Vera Aparecida Rigo Tonini. Juntas elas possuem um déficit anual de R$ 1,1 milhão por ano, que só é coberto com uma série de ações e eventos, como almoços e leilões.

“A Lia Marques, em nome das três entidades, nos procurou e apresentou essa situação que deixava todos os voluntários, pessoas que não recebem nada para isso, sempre muito preocupados, passando por situações complicadas para manter o belo atendimento que eles realizam. Então determinamos que fosse realizado um amplo estudo para que conseguíssemos resolver isso de uma vez por todas. Eu queria já poder tirar hoje mesmo esse recurso e repassar para elas, pois sabemos que fazem um bom uso, mas é preciso respeitar as questões técnicas então estamos dando agora o primeiro passo”, disse o prefeito Jorge Seba.

A Prefeitura, portanto, vai iniciar já a partir deste ano um trabalho para zerar esse déficit, com repasses cobertos por recursos do próprio tesouro municipal, por meio da Secretaria da Saúde, com o foco nos programas de saúde mental dos idosos assistidos. Esse ano será repassado 15% desse valor, o que equivale a R$ 177 mil, em 2023 serão 36,25%, em 2024 serão 57,5%, em 2025 mais 78,75% até 2026, quando se chegará aos 100% dessa despesa.

O anúncio, depois de anos de trabalho, levou os envolvidos às lágrimas. Em um discurso emocionado, Lia Marques, ladeada por Solange e Vera, agradeceu o empenho da Administração Municipal para resolver um problema que há tantos anos tira o sono dos voluntários destas entidades.

“Há anos eu venho cobrando e sempre esbarramos nas dificuldades e sabemos que realmente é difícil. Mas, se não tivermos pessoas cuidando de pessoas, como temos o Jorge (Seba), é muito difícil a gente conseguir alguma coisa adiante. Esse foi o melhor presente que poderiam dar para nós. A pandemia levou a gente para uma situação muito precária, pois todo material triplicou de preço, os funcionários afastados por Covid e já não víamos alternativas. Para mim, Jorge, você não tem sangue de político, você é diferenciado, é totalmente do bem”, disse Lia com a voz embargada.

Um projeto será enviado pela Administração Municipal para a Câmara, com o objetivo de regulamentar esse repasse. Representando o Legislativo, o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) participou do evento e reforçou o apoio da Casa de Leis à iniciativa, classificada como histórica.