Ao todo, 12 casos da nova doença que tem preocupado o mundo já foram confirmados em municípios do Noroeste Paulista

publicado em 18/08/2022

Os casos de Varíola dos Macacos avançam pelos municípios da região, mas em Votuporanga ainda não há nenhum caso suspeito (Foto: Reprodução)

Da redação

A região tem encarado nos últimos dias uma espécie de “mini surto” da Varíola dos Macacos. Pelo menos 12 casos da doença, que tem preocupado o mundo inteiro, já foram confirmados no Noroeste Paulista, a maioria deles em Rio Preto, onde oito pessoas já foram infectadas.

De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde, além de Rio Preto, também já foram registradas notificações positivas do vírus em Bady Bassitt, Bebedouro, Ilha Solteira e Mirassol. Todos são homens e com idades entre 18 e 37 anos.

Em Votuporanga, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, até o momento não foi registrada nenhuma notificação de paciente com suspeita da doença e tampouco confirmado. Mesmo assim, a Pasta segue em alerta diante do avanço dos casos pelas cidades da região.

O Brasil tem 3,1 mil casos confirmados de varíola dos macacos registrados em todos os Estados e no Distrito Federal, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A maioria dos casos foi confirmada no Estado de São Paulo, onde 2,1 mil exames já deram positivo para a doença.

Perfil

O Ministério da Saúde informou nesta semana que a maioria dos casos de varíola dos macacos identificados no Brasil ocorreram entre homens. Entre os pacientes já confirmados com a doença, 95% são pessoas do sexo masculino, sendo que 93,87% são homens entre 18 e 49 anos. A média de idade é de 36 anos.

O panorama é o primeiro feito pelo governo federal sobre o perfil dos casos no Brasil. A apresentação ocorreu em Brasília com a presença do ministro Marcelo Queiroga. Os dados mostram que a disseminação da doença no país segue padrão equivalente ao apontado pela OMS (Organização Mundial da Saúde): os principais afetados pela doença é a comunidade dos homens que fazem sexo com outros homens.

O levantamento do Ministério da Saúde indica que 87% dos pacientes infectados pelo vírus monkeypox relata que o possível local de contaminação foi durante "contato íntimo com desconhecido".

Contágio

A nova varíola pode ser transmitida pelo contato com gotículas exaladas por alguém infectado (humano ou animal) ou pelo contato com as lesões na pele causadas pela doença ou por materiais contaminados, como roupas e lençóis. Também pode ser transmitida pelo contato sexual.

O período de incubação da varíola dos macacos é geralmente de seis a 13 dias, mas pode variar de cinco a 21 dias. Por isso pessoas infectadas precisam ficar isoladas e em observação por 21 dias.

Sintomas

São comuns sinais como dor de cabeça, náusea, exaustão, cansaço e principalmente o aparecimento de inchaço de gânglios, que pode acontecer tanto no pescoço e na região axilar como na parte genital.

Já a manifestação na pele ocorre entre um e três dias após os sintomas iniciais. Os sinais passam por diferentes estágios: mácula (pequenas manchas), pápula (feridas pequenas semelhantes a espinhas), vesícula (pequenas bolhas), pústula (bolha com a presença de pus) e crosta (que são as cascas de cicatrização).