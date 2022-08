Os irmãos Elenaldo Santos Lisboa e Edenilson Santos de Lisboa, cumprirão penas de 14 e 16 anos, respectivamente em regime fechado

publicado em 16/08/2022

O julgamento aconteceu na última sexta-feira (12), no Fórum da Comarca de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A dupla acusada de espancar Josiel Francisco dos Santos, de 30 anos, até a morte por defender a sua esposa de um assédio, foi condenada pelo Tribunal do Júri de Votuporanga a mais de 30 anos de prisão, se somadas as penas. O julgamento aconteceu na última sexta-feira (12), no Fórum da Comarca de Votuporanga.

A decisão da condenação dos irmãos Elenaldo Santos Lisboa, de 28 anos e Edenilson Santos de Lisboa, de 35 anos se deu depois de quase 11 horas de julgamento, em sessão que foi comandada pela juíza da 1ª Vara Criminal, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini.

Durante os debates no plenário, o Ministério Público, representado pela promotora Ana Lúcia De Biazzi Pereira Ferreira da Silva, sustentou a acusação nos termos da pronúncia. Já a defesa, comandada pelo advogado Paulo Henrique Rodrigues de Oliveira, sustentou o pedido de absolvição dos irmãos e desclassificação para crime diverso da competência do júri e pediu o reconhecimento da figura privilegiada.

Após os debates e ainda com a apresentação da réplica do Ministério Público, os jurados se reuniram e apresentaram a decisão de que Elenaldo Santos Lisboa e Edenilson Santos de Lisboa são culpados por homicídio triplamente qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Com base na decisão dos jurados, a juíza sentenciou o acusado Edenilson Santos de Lisboa a 16 anos e quatro meses de prisão, com pena aumentada em 1/6 por ser reincidente e Elenaldo Santos Lisboa cumprirá pena de 14 anos, ambos em regime inicial fechado.

Conselho