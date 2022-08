Tarcísio terá o ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth (PSD) como candidato a vice

publicado em 02/08/2022

Ao lado de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas foi oficializado como candidato a governador do Estado de São Paulo pelo Republicanos (Foto: Assessoria)

Da redação

A convenção estadual do Republicanos, realizada no sábado (30), no ExpoCenter Norte, em São Paulo, oficializou a candidatura do ex-ministro da infraestrutura Tarcísio de Freitas ao governo do Estado. Ele terá o ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth (PSD) como candidato a vice.

Durante o encontro, que sacramentou sua candidatura ao governo de São Paulo, Tarcísio adotou discurso com elogios ao presidente Jair Bolsonaro (PL), seu padrinho político presente na solenidade, e críticas ao PSDB, partido que há 28 anos comanda o Estado. Ao discursar, Tarcísio destacou que Bolsonaro tem coragem, é inspirador e “mudou sua vida”.

“Abriu portas que eu não esperava que um dia seriam abertas. Me levou aonde eu nunca pensei estar, aonde eu não imaginava. Me deu oportunidade que eu nunca pensei que iria ter”, afirmou o agora candidato.

“Presidente, o senhor sempre vai contar com minha gratidão, meu carinho e meu respeito”, seguiu o ex-ministro, que destacou ações do atual governo federal para “colar” sua imagem à do presidente.

Ainda em seu discurso, Tarcísio ressaltou o potencial de São Paulo de transformar o desenvolvimento econômico em qualidade de vida. "São Paulo merece mais, pode mais. E juntos, vamos transformar a vida das pessoas que vivem aqui", declarou.

Bolsonaro estava acompanhado da primeira-dama Michelle, agora participante da campanha à reeleição do chefe do Executivo. Durante a convenção, o Republicanos ainda oficializou o apoio à candidatura à reeleição do chefe do Executivo.

“Hoje homologamos a candidatura do nosso ‘Tarcisão do Asfalto’. São Paulo não pode continuar na mão da outra face da esquerda”, disse o presidente nacional do partido, o deputado federal Marcos Pereira. “PT e PSDB são as duas faces da mesma moeda. Há 28 anos o PSDB (está) dominando o Estado de São Paulo”, afirmou o dirigente partidário.

A convenção estadual e nacional do Republicanos também teve a presença de figuras importantes do bolsonarismo, como a deputada Carla Zambelli (PL-SP), e o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).

