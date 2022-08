Ato solene da Câmara, em comemoração ao aniversário da cidade, outorgou nesta segunda a maior honraria do município a cinco personalidades

publicado em 10/08/2022

Adauto Mariola, André Navarrete, Lucas Nolêto, Rogério Galloro e Giovani Santana são os novos cidadãos votuporanguenses (Foto: A Cidade)

Da redaçãoDe casa cheia, a Câmara Municipal de Votuporanga realizou na noite de segunda-feira (9) a sua tradicional sessão solene em comemoração ao aniversário da cidade. Na ocasião, os vereadores realizaram a outorga do título de Cidadão Votuporanguense a cinco personalidades que possuem um histórico de relevantes serviços prestados à comunidade e ao município.A cerimônia foi marcada por homenagens e emoção e contou com a presença de autoridades políticas, militares e diversas lideranças da cidade, além de familiares e convidados dos homenageados. Receberam a honraria o diretor-presidente do Votuporev Adauto Mariola, o Capitão da PM André Navarrete, assessor parlamentar Lucas Nolêto Ferreira, o delegado federal Rogério Galloro e o Subtenente do Exército Giovani Santana.A mesa de autoridades contou com o presidente da Câmara, Serginho da Farmácia (PSDB); o prefeito Jorge Seba (PSDB); o juiz José Manuel Ferreira Filho (diretor do Fórum); o Tenente Coronel Edson Fávero (comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar); e o delegado seccional de Votuporanga, Marcos Negrelli.Adauto MariolaO primeiro a ser homenageado foi o diretor-presidente do Votuprev, Adauto Mariola. Um histórico de sua vida e trabalho em prol da cidade foi apresentado e, na sequência, o autor da homenagem, Daniel David (MDB) discursou enaltecendo a figura de Mariola.“Além de tudo que foi citado no seu currículo, o que mais move a sua pessoa é o seu coração e a forma que você trata as pessoas. Nada vale nessa vida, nem cargos nem nada se não fizermos com o coração e você faz tudo com o coração, um coração humano, algo que realmente precisamos nos espelhar. É uma pessoa que realmente faz muito por Votuporanga e me sinto orgulhoso de poder te agraciar com essa homenagem, que é muito justa”, disse o vereador.Em seu discurso, Adauto Mariola agradeceu a presença de todos e frisou que nada seria na vida sem o apoio de sua família, a quem dedicou essa honraria.“Minha família é minha vida, minha base, minha motivação de sair todos os dias cedo para vencer. Queria agradecer a todos os vereadores, que sempre me trataram com muito respeito e aprovaram por unanimidade essa honraria. Gostaria de parabenizar Votuporanga por seu aniversário, cidade que há 32 anos me acolheu e pela qual me apaixonei”, disse o homenageado.Lucas NolêtoO segundo a receber a honraria foi Lucas Nolêto Ferreira, que é assessor parlamentar do deputado federal Tiririca. Autor da homenagem, o ex-vereador Vilmar da Farmácia destacou o trabalho de Lucas na conquista de muitos recursos para Votuporanga.“O nosso homenageado abriu as portas da Câmara Federal para a nossa cidade. Por meio do deputado Tiririca conseguiu recursos para a infraestrutura e para a saúde. Tenho certeza que o mais novo filho dessa terra continuará sendo o nosso elo em Brasília”, disse Vilmar da Farmácia.Lucas, por sua vez, disse que se sente feliz por ter conhecido Votuporanga e dedicou esse título a todos os assessores parlamentares que, por muitas vezes não são reconhecidos e em especial a sua mãe, que segundo ele foi a responsável por ter se esforçado tanto em sua criação, além, é claro, do deputado Tiririca, por acreditar em seu trabalho.“Me sinto honrado pela homenagem e posso perceber que Votuporanga merece todo o reconhecimento e o nosso trabalho, pois vemos como tudo aqui é bem empregado”, disse o homenageado.Subtenente SantanaJá o chefe de instrução do Tiro de Guerra de Votuporanga, subtenente Giovani Santana, foi agraciado com o título por meio de uma iniciativa da vereadora Jezebel Silva (Podemos). Ela frisou as ações do militar que resultaram na mudança de vida de muitos jovens.“Temos a honra de entregar esse título para alguém que muito fez pela nossa cidade, que tem muito compromisso com Votuporanga e por nosso país. Podemos definir o senhor em três palavras: amor, compromisso e ética. Amor por sua família, compromisso com o seu país e ética com todos os seus pares”, afirmou a parlamentar.Santana iniciou seu discurso dedicando o título a sua família, em especial a sua esposa e filhas, que o acompanham em sua carreira e disse que já passou por muitas cidades, mas foi Votuporanga que conquistou o seu coração.“É fácil comandar homens livres, basta mostrar o caminho que devem seguir. Já passei por diversas cidades e nunca havia encontrado jovens tão educados como os daqui. Votuporanga conquistou um lugar em nossos corações, no meu e no da minha família. Esse título ficará sempre em destaque na parede de minha sala”, completou o militar.Rogério GalloroO delegado federal Rogério Galloro foi homenageado por iniciativa do vereador Mehde Meidão (União Brasil), que em seu discurso apresentou um pouco sobre a infância e crescimento do homenageado em Votuporanga e a ascensão em sua carreira profissional.“Este título que lhe entregamos neste momento é o reconhecimento de toda a sociedade votuporanguense por todos os seus feitos que tanto engrandeceram o nome de Votuporanga. Seja bem-vindo dr. Rogério, essa cidade sempre foi sua e agora mais do que nunca é o mais novo cidadão votuporanguense”, disse Meidão.Emocionado, Galloro lembrou de sua infância em Votuporanga e de sua vida ao lado de grandes amigos a quem ele chama de irmãos. Ele contou que foi aqui que estudou para o seu maior objetivo, que era ser delegado da Polícia Federal, cargo que ocupa agora há 29 anos.“É com o coração cheio de orgulho e alegria que recebo esse título. O simbolismo dessa homenagem não poderia ser maior, em uma cidade que tanto amo e diante de pessoas que tanto amo. Eu falaria aqui por dias as razões para amar essa terra”, destacou o delegado.André NavarretePor último, mas não menos importante, quem se tornou oficialmente um cidadão votuporanguense foi o capitão da Polícia Militar, André Navarrete, que foi agraciado com a honraria por indicação do presidente da Casa, Serginho da Farmácia. O autor da homenagem destacou que Navarrete desempenhou muito mais do que apenas as suas funções enquanto esteve à frente da Companhia da PM de Votuporanga.“Nós de Votuporanga e região tivemos a sorte de ter à frente da nossa Polícia Militar o capitão André Navarrete. Com o seu trabalho sério e dedicada, em pouco tempo conquistou o respeito de seus comandados. Ele deixou uma marca em nossa cidade, por meio de seu empenho e dedicação e realizou diversas ações sociais, além de conseguir reduzir os índices criminais de nossa cidade. O nosso homenageado sempre levou Votuporanga em seu coração e agora é de fato e de direito o mais novo cidadão votuporanguense”, destacou Serginho.O PM iniciou seu discurso agradecendo a presença de seus colegas de corporação, que compareceram em peso à sessão solene e dedicou a homenagem a sua família e todos os militares que atuaram ao seu lado.“Sempre busquei fazer o melhor na minha profissão e busquei trazer o melhor, não só para a população, mas também para o policial e é importante que a gente valorize o policial militar. A pandemia foi muito difícil para todos e teve um momento em que não sabia se retornaria pra casa, para a minha filha e minha esposa, mas vencemos e hoje estou aqui para receber essa homenagem, então sou eternamente grato a Deus e a todos que fizeram parte dessa história”, concluiu.