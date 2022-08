Voltada para os pilares da inovação, integração e multidisciplinariedade, o hospital exibe novas cores e novo layout

publicado em 16/08/2022

A Santa Casa de Votuporanga também aproveitou para apresentar a nova identidade do hospital (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Para completar a celebração da chegada do novo projeto voltado para a inovação e tecnologia, a Santa Casa de Votuporanga aproveitou para apresentar a nova “cara” da instituição, durante o evento de terça-feira (17). Voltada para os pilares da inovação, integração e multidisciplinariedade, o hospital votuporanguense exibe novas cores e novo layout.

A mudança foi promovida pela empresa Clã da Criação, que durante o evento esteve representada por Roger Novaes e Lucca Gomes. Eles foram os responsáveis por conduzir todo o público presente em uma jornada para dentro do que a nova identidade da Santa Casa quer representar.

O projeto foi analisado, discutido e aprovado por toda a diretoria da Santa Casa e também do convênio SanSaúde. Conforme explica o provedor do hospital, Roberto Biazi, é preciso que as informações e a credibilidade do atendimento também sejam comunicado em sua identidade.