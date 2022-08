Mais de 90 recenseadores e dez agentes censitários trabalham nas ruas da cidade para a elaboração do Censo 2022 de nossa população

publicado em 03/08/2022

Luce Elaine Bueno é uma dos 93 recenseadores que atuam na elaboração do Censo 2022 nas ruas de Votuporanga (Foto: A Cidade)

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) iniciou nesta semana os trabalhos para o Censo 2022 em Votuporanga, ou a contagem da população, como é popularmente conhecido. Ao todo, 93 recenseadores e dez agentes censitários, conforme dados oficiais do órgão, percorrem as ruas da cidade para a coleta dos dados que irá dimensionar com mais exatidão “quantos somos”.

A última vez em que isso aconteceu foi a exatos 12 anos. Na ocasião, segundo o Censo da época, Votuporanga tinha 84.692 habitantes. Hoje, segundo as estimativas do mesmo instituto, a cidade tem 11.414 moradores a mais, ou seja, 96.106 pessoas, mas há quem diga que já passamos de 100 mil habitantes há tempos.

Para confirmar ou descartar essa hipótese é que recenseadores, como a Luce Elaine Bueno, estão batendo nas casas para coletar as informações necessárias. Ontem, por exemplo, ela esteve em visita às casas da Vila Paes, mas terá que andar muito ainda, ao lado de seus companheiros de trabalho, para percorrer os mais de 420 mil km2 de extensão territorial e as cerca de 37 mil residências do município nos próximos três meses.

Luce, assim como todos os demais servidores do IBGE estão devidamente identificados com bonés e coletes com a logomarca do instituto, além de um crachá com os dados do recenseador, que podem ser consultados em tempo real pela internet, bastando apontar o celular para o QR Code no documento, além de estarem também com máscaras, por conta da pandemia de Covid-19.

Além da contagem populacional, o Censo serve como parâmetro para uma série de políticas públicas, então é importante que a população receba bem os recenseadores e informe corretamente os dados solicitados.

“É importante responder corretamente as perguntas, pois assim a população estará colaborando para um país melhor. O Censo demográfico ajuda a definir as políticas públicas para o município, como a construção de hospitais, escolas e até o número de vacinas, por exemplo, que usamos agora por conta da Covid. Todas essas informações são do Censo demográfico”, disse Victor Alexandre de Biagi, coordenador do IBGE de Votuporanga.

Questionário básico leva 5 minutos para ser respondido

No Censo 2022, há dois tipos de questionário: o básico, com 26 quesitos, leva em torno de 5 minutos para ser respondido. Já o questionário ampliado, com 77 perguntas e respondido por cerca de 11% dos domicílios, leva cerca de 16 minutos. A seleção da amostra que irá responder o questionário ampliado é aleatória e feita automaticamente no Dispositivo Móvel de Coleta do recenseador.

O questionário básico traz os seguintes blocos de perguntas: identificação do domicílio, informações sobre moradores, características do domicílio, identificação étnico-racial, registro civil, educação, rendimento do responsável pelo domicílio, mortalidade. Já o questionário da amostra, além dos blocos contidos no questionário básico, investiga também: trabalho, rendimento, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, pessoas com deficiência, migração interna e internacional, deslocamento para estudo, deslocamento para trabalho e autismo.

Além disso, o IBGE solicita os dados da pessoa que prestou as informações, como nome, telefone, e-mail e CPF. Qualquer morador, acima de 12 anos, capaz de fornecer as informações, pode responder ao recenseador por todos os demais moradores daquele domicílio. Ou seja, apenas uma pessoa do domicílio responderá por todos os residentes.