Com base nas sugestões apresentadas por empresários do ramo e membros da diretoria, o presidente da entidade Glauco Ventura assinou a proposta

publicado em 26/08/2022

Documento traz sugestões para o calendário de dezembro de 2022 a dezembro de 2023 com sugestões de comerciantes da cidade (Foto: ACV)

Após Assembleia Geral Extraordinária realizada na manhã de sexta-feira (26), a ACV(Associação Comercial de Votuporanga) elaborou a proposta do calendário de abertura do comércio entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

Com base nas sugestões apresentadas por empresários do ramo e membros da diretoria, o presidente da entidade Glauco Ventura assina a proposta que será apresentada para deliberação dos Sindicatos do Comércio e dos Comerciários.

“Essa iniciativa da ACV visa atender à reivindicação dos comerciantes que precisam de uma prévia definição dessas datas para planejar o ano de suas empresas, com estoque de mercadorias, possíveis contratações, definição de férias, ações de comunicação, entre outros”, explica Ventura.