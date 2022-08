O evento foi criado em 2022 e reúne a Feira do Artesanato, o Food Parque, exposição de carros antigos e várias outras atividades da Secretaria da Cultura

publicado em 30/08/2022

Sueli Friósi quer que o Parque das Artes entre oficialmente no calendário de eventos do município (Foto: Assessoria)

Da redaçãoPensando em fortalecer as opções de lazer, entretenimento, gastronomia e cultura para a população, a vereadora Sueli Friósi (Avante) apresentou na sessão de ontem à noite um projeto de lei que busca incluir no calendário de eventos do município o “Parque das Artes”. O evento foi criado em 2022 e reúne a Feira do Artesanato, o Food Parque, exposição de carros antigos e várias outras atividades da Secretaria da Cultura.O projeto irá tramitar na Casa de Leis e, se aprovado, deve oficializar o Parque das Artes a ser realizado no segundo final de semana de cada mês (sábado e domingo), no Parque da Cultura.“Sabemos que o Parque das Artes já se tornou tradicional e atrai cada vez mais um público significativo de munícipes e turistas. Atualmente, o referido evento conta com atrações como a feira de artesanatos, food parque, apresentações musicais, mas, está aberto para outras atividades que fomentem a cultura e a gastronomia do município. Nesse sentido, apresentamos a presente proposta para que o Parque das Artes seja incluído no Calendário de Eventos do município e seja oficializado para ocorrer no segundo final de semana de cada mês (sábado e domingo), no Parque da Cultura”, disse a vereadora em sua justificativa.