Os certames buscam a construção de uma escola estadual no bairro Colinas e uma creche no Carobeiras que irão atender mais de 500 crianças

publicado em 19/08/2022

No bairro Colinas, a escola estadual será construída na rua Antonio Seba, em uma área atrás do Centro Dia (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga está com dois processos de licitação abertos para a ampliação da rede de educação no município. Os certames buscam a construção de uma escola estadual no bairro Colinas e uma creche no Jardim Carobeiras que, juntas, irão atender mais de 500 crianças.

“Nunca se investiu tanto em educação, mesmo vivendo agora um período de pós-pandemia. Esse ano nós vamos investir cerca de R$ 30 milhões na educação. São recursos basicamente conquistados junto ao Governo do Estado. Um feito realmente a se comemorar”, disse o prefeito Jorge Seba ao comentar a conquista intermediada pelo deputado Carlão Pignatari, no início deste ano.

A escola do Estado será edificada em uma área pertencente ao município localizada nas ruas Francisco Mainardi, Dante Furlani e Antonio Seba, atrás do Centro Dia, José Jacob Lopes. Serão mais de 3,4 mil metros quadrados de área construída divididas em 12 salas de aula e demais espaços físicos para o atendimento de 350 alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

A obra foi orçada em mais de R$ 11 milhões e será custeada com recursos estaduais. A empresa vencedora da licitação terá o prazo de um ano para concluir os trabalhos e entregar a escola pronta para ser utilizada pelos alunos. As construtoras interessadas devem apresentar propostas até o dia 14 de setembro, data em que serão abertos os envelopes.

Carobeiras

Já a creche do Jardim Carobeiras será construída na Rua Ida Renesto Beretta, nas proximidades do Consultório Municipal, Dr. João Carlos Botelho de Miranda. A unidade terá 894 metros quadrados de construção, com sete salas de aula para abrigar até 150 crianças de 0 a 5 anos de idade.