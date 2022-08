Edital prevê a abertura de 119 vagas para diversos cargos com salários que vão de R$ 1,4 mil a R$ 5,7 mil; confira todas as oportunidades

publicado em 11/08/2022

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da secretaria municipal de Administração, abriu o processo de licitação para a contratação de uma empresa especializada na realização de concursos públicos. O objetivo é realizar um certame com 119 vagas e oportunidades para diversos cargos de ensino fundamental, ensino médio e superior, com salários que vão de R$ 1,4 mil a R$ 5,7 mil.

De acordo com o edital, as empresas interessadas devem apresentar suas propostas até o próximo dia 15. Após os trâmites burocráticos, a vencedora da licitação terá 180 dias para aplicar, concluir e homologar todas as fases do concurso (inscrições, divulgação, preparação, elaboração, aplicação e correção das provas objetivas, provas práticas, TAF (Teste de Aptidão Física), prova de títulos, avaliação psicológica, etc, sendo obrigada a lançar o edital de abertura logo após a assinatura do contrato.

Dessa forma, os interessados em um cargo público na Prefeitura de Votuporanga já devem começar a estudar, tendo em vista que, com base no cronograma definido pela Administração Municipal, as provas devem ser aplicadas ainda neste ano ou no começo do ano que vem. A estimativa, ainda conforme o edital, é de que pelo menos 2,5 mil pessoas disputem as vagas oferecidas.

Serão abertas 35 vagas para candidatos com ensino fundamental, 51 para nível médio e 33 para pessoas com ensino superior completo. As taxas de inscrição serão, respectivamente, de R$ 45, R$ 60 e R$ 75.

Confira as vagas, salários e requisitos para concorrer a cada uma das oportunidades no quadro abaixo:

Cargo Espec. Salário R$ Carga Horária Nº de Vagas Requisitos Agente Comunitário de Saúde I R$ 1.674,19 40 h/s Agente Comunitário de Saúde I R$ 1.674,19 40 h/s Agente Comunitário de Saúde I R$ 1.674,19 40 h/s Agente Comunitário de Saúde I R$ 1.674,19 40 h/s Agente Comunitário de Saúde I R$ 1.674,19 40 h/s Ensino médio Completo + Agente Comunitário de Saúde I Várias Áreas de Abrangência R$ 1.674,19 40 h/s 11 Conhecimentos em informática

Agente Comunitário de Saúde I R$ 1.674,19 40 h/s + Curso de Formação inicial de

Agente Comunitário de Saúde I R$ 1.674,19 40 h/s no mínimo 40h Agente Comunitário de Saúde I R$ 1.674,19 40 h/s Agente Comunitário de Saúde I R$ 1.674,19 40 h/s Agente Comunitário de Saúde I R$ 1.674,19 40 h/s Agente Comunitário de Saúde I R$ 1.674,19 40 h/s Agente Comunitário de Saúde I R$ 1.674,19 40 h/s Agente De Combate Às Endemias I R$ 1.674,19 40 h/s 2 Ensino médio completo+ CNHA/B+Curso de Formação Inicial

de no mínimo 40h

CARGO ESPEC. Salário

R$ Carga horária Nº de

vagas Requisitos PEB I 3.506,80 32 h/s 5 Curso Normal em nível médio ou superior ou magistério com habilitação em Pré-escola ou licenciatura Plena em Pedagogia, ambos com habilitação para a docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. PEB II Educação Especial 3.619,46 32 h/s 1 Curso Superior de licenciatura Plena com Habilitação Específica em área própria ou formação em área correspondente e

complementação. PEB II Artes 3.619,46 32 h/s 1 Curso Superior de licenciatura Plena com Habilitação Específica em área própria ou formação em área

correspondente e

complementação. PEB II Matemática 1 Educador Infantil 3.064,28 40 h/s 5 Curso Normal em nível médio ou superior ou magistério com habilitação em Pré-escola ou licenciatura Plena em Pedagogia, ambos com habilitação para a docência na

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Agente Operacional I Serviços Gerais (Feminino) 1.425,77 40 h/s +

regime

escala 5

Ensino Fundamental incompleto

e boa condição física Agente Operacional I Serviços Gerais (Masculino) 1.425,77 40 h/s +

regime

escala 5 Ensino Fundamental incompleto e boa condição física Agente Operacional II Vigilância Patrimonial 1.425,77 40 h/s +

regime

escala 2 Ensino Fundamental incompleto e boa condição física Agente Operacional V Borracharia 1.586,44 40 h/s +

regime

escala 1 Ensino fundamental incompleto

+ CNH “C” Agente Operacional V Lavagem e Lubrificação 1.586,44 40 h/s +

regime

escala 1 Ensino fundamental incompleto

+ CNH “C” Agente Operacional VI Alvenaria e Construção 1.629,67 40 h/s +

regime

escala 5 Ensino Fundamental incompleto

e boa condição física Agente Operacional VI Carpintaria 1.629,67 40 h/s 1 Ensino Fundamental incompleto e boa condição física Agente Operacional VI Man. Elétrica de alta e baixa voltagem 1.629,67 40 h/s +

regime

escala 2 Ensino fundamental incompleto

+ CNH “C” Agente Operacional VI Manutenção Hidráulica 1.586,44 40 h/s +

regime

escala 1 Ensino fundamental incompleto

+ CNH “C” Agente Operacional VI Marcenaria 1.629,67 40 h/s 1 Ensino Fundamental incompleto e boa condição física Agente Operacional VI Pintura 1.629,67 40 h/s 1 Ensino Fundamental incompleto e boa condição física Agente Operacional VII Direção Veicular 1.674,19 40 h/s +

regime

escala 5 Ensino fundamental incompleto

+ CNH “D” Agente Operacional VII Operação de Máquinas Leves 1.674,19 40 h/s +

regime

escala 2 Ensino fundamental incompleto

+ CNH “C” Agente Operacional VII Máquinas Pesadas I 1.815,94 40 h/s +

regime

escala 2 Ensino fundamental incompleto

+ CNH “D” Agente Operacional VII Operação de Máquinas Pesadas II 1.866,03 40 h/s +

regime

escala 1 Ensino fundamental incompleto

+ CNH “D”