O felino foi visto por populares, que passaram no local; Corpo de Bombeiro chegou a ser acionado, mas ela fugiu para seu habitat natural

publicado em 10/08/2022

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a captura do animal, mas antes que a onça fosse pega ela pulou e fugiu (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Uma onça foi flagrada por populares em cima de uma árvore, na avenida Catarina Martins Lopes, bem atrás do Assary Clube de Campo, no bairro Jardim Alvorada. O caso inusitado aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (10).

De acordo com o apurado pelo A Cidade, o animal foi visto por moradores da região, que passaram pelo local no momento em que ela se encontrava em cima da árvore. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a captura do animal, mas antes que a onça fosse pega ela pulou e fugiu para uma reserva ambiental ao lado do local.