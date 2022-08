A artista com o público votuporanguense clássicos do samba durante mais de duas horas de apresentação no palco principal do Parque da Cultura

publicado em 16/08/2022

O show de abertura com a cantora Maria Rita bateu o recorde de público no Fliv Votuporanga (Foto: Comunicativa)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Mais de 7 mil pessoas lotaram a arena do palco principal do Parque da Cultura para o show da cantora Maria Rita, na abertura do Fliv (Festival Literário de Votuporanga) deste ano. Este primeiro fim de semana de festival marcou o recorde de público do evento, que, segundo estimativa da produção, reuniu mais de 20 mil pessoas durante o sábado (13) e domingo (14).

De acordo com a organização, o público acompanhou durante todos os 100 mil m² do Parque da Cultura, muita música boa, teatro e diversas outras atrações culturais.

“Ficamos muito felizes com o grande público que compareceu ao show da Maria Rita, lotando nossa arena do palco principal. A apresentação foi linda, com grande interação da plateia cantando e se divertindo com as músicas. Tivemos intensa movimentação também durante todo o domingo. Para os próximos dias, a expectativa é ainda de maior”, relatou a Secretária de Cultura e Turismo, Janaína Silva.

Esta 12ª edição do Fliv contou com abertura oficial na noite de sábado e na presença de apoiadores e autoridades, entre elas do Diretor da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, Antônio Serralha; do prefeito Jorge Seba e o vereador Jura.

“Eu sou um apaixonado pelo Fliv e pelo show de cultura e entretenimento que ele traz para tantas pessoas, especialmente neste momento de retomada em que precisamos tanto de momentos de alegrias, como estes”, disse o prefeito.

