“Pé na Estrada”, como é chamado o evento, será realizado neste domingo (28), a partir das 7h30

publicado em 27/08/2022

O evento está programado para começar às 7h30 e contará ainda com o tradicional almoço (Foto: Reprodução)

Da redação

Votuporanga será sede, neste domingo (28), de mais uma edição da Caminhada Solidária “Pé na Estrada”, em prol da Comunidade Pater Noster. O evento está programado para começar às 7h30 e contará ainda com o tradicional almoço servido a todos os participantes.

A saída ocorrerá no Posto Modelinho (quase no trevo de Votuporanga para Parisi, na rodovia Péricles Belini). De lá os participantes seguem até a Estância Fredis (Rodovia Péricles Belini Km 128), onde os carros poderão ser deixados para a caminhada.

Os organizadores garantem que a caminhada será carregada de muitas emoções e aventura, e também com poucas descidas invertidas. Ao fim, será servido um almoço com arroz, feijoada, feijão gordo, saladas, carne de porco no tacho, farofa e antepasto de berinjela, no valor de R$ 30 por pessoa, com renda 100% revertida para a comunidade Pater Noster.

Não haverá venda de bebida no local, então é importante que os interessados levem suas bebidas. Para participar é importante confirmar a presença com o pagamento do almoço via PIX (4295197700134). Depois é só enviar o comprovante para o telefone 17 98225 3664.