publicado em 18/08/2022

Daniel Munduruku é de Belém (PA) e foi eleito o escritor homenageado do Fliv 2022 e visitou uma escola do município ontem (Foto: Fliv)

Incentivar as crianças a se abrirem para o mundo da literatura e das artes está entre as missões do Festival de Literário de Votuporanga – Fliv. Grande parte da programação é pensada com foco neste público. Como tradicionalmente ocorre, o evento elege um homenageado para cada edição. Neste ano, a escolha foi pelo escritor indígena Daniel Munduruku, ativista das causas dos povos indígenas e que se dedica à literatura infanto-juvenil.

Para conhecer um pouco da estrutura da rede municipal de Votuporanga, na manhã de ontem, o escritor esteve no CEM “Prof. Valdir Gonçalves de Lima” onde se encontrou com 52 alunos dos 5º anos A e B que trabalharam a autobiografia do escritor com as professoras Raquel e Eliane. Acompanharam a visita, o curador do Fliv Reynaldo Damazio, o cordelista e autor convidado do Fliv, Moreira de Acopiara, a representante da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, Marinês Manhani de Lima e Andria Valéria Pimenta Delavale, chefe do Departamento de Ensino Fundamental da Sec. da Educação.

As crianças interagiram intensamente com o escritor fazendo perguntas. “Me sinto muito feliz com esse contato direto com as crianças. Já notei que Votuporanga está um passo à frente de outras escolas do Brasil e essa preocupação com o povo indígena é fundamental”, destacou Daniel Munduruku, autor de 57 livros para crianças e jovens com histórias dos povos indígenas.

Ele é reconhecido internacionalmente por representar a cultura dos povos indígenas, mostrando a criatividade e a diversidade da nossa formação histórica e cultural, como um agente fundamental de transformação.