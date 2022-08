Cidade volta a comemorar seu aniversário com uma grande festa depois de cinco anos e com portões abertos todos os dias para a população

publicado em 05/08/2022

Expo Show Votuporanga 2022 terá entrada gratuita todos os dias e grandes atrações locais e nacionais em dois palcos (Foto: Divulgação)

Da redação

Começa nesta sexta-feira (5) a Expo Show Votuporanga 2022. Depois de cinco anos, a cidade volta a comemorar o seu aniversário com uma grande festa e o melhor: com entrada gratuita todos os dias. Quem abre o evento logo mais à noite é a dupla Fernando & Sorocaba, que deve arrastar uma multidão para o Centro de Eventos Helder Galera.

Para receber os sertanejos e as mais de 15 mil pessoas aguardadas por dia na festa, a Seven Produções, com o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Votuporanga, além de patrocinadores e apoiadores preparou uma megaestrutura, que irá proporcionar atrações para toda a família.

“É uma alegria voltarmos a comemorar o aniversário da cidade com uma grande festa, de portões abertos, para todas as famílias votuporanguenses, nesse espaço que é da cidade, que é o nosso Centro de Eventos. Esperamos que a comunidade participe e prestigie a programação”, disse o prefeito Jorge Seba (PSDB).

Programação

A Expo Show divulgou ontem a agenda oficial dos shows tanto no palco principal como na Praça de Alimentação. A organização também anunciou a programação para a abertura dos portões e o funcionamento do Parque de Diversões.

Para hoje, o primeiro dia do evento, os portões serão abertos às 19h. A iniciativa tem como objetivo permitir que o público vá mais cedo para o recinto, evitando assim filas no trânsito e também já tendo a oportunidade de desfrutar de tudo o que a festa vai oferecer antes do início dos shows.

Na Praça de Alimentação, por exemplo, logo após a abertura dos protões já haverá a apresentação da Banda Zequinha de Abreu. Na sequência Anisinho Martin e Monahra Negrini sobem ao palco 2 para animar o público. Às 22h a dupla Wesley & Gustavo sobe ao palco principal para abrir o show de Fernando & Sorocaba, que está programado para começar às 23h.

Sábado

No sábado, dia 6, os portões serão abertos mais cedo. Às 17h o público já poderá ir se acomodando no Centro de Eventos para prestigiar o Parque de Diversões e expositores. A partir das 19h já começam as apresentações no palco 2 com Thalia Munhoz. Logo depois se apresentam Karol & Marcio Lissone e Ralph Pontes, enquanto Amadeu Álamo se prepara para abrir o show de Luan Santana no palco principal com o show Rock na Roça. Luan Santana deve subir ao palco às 23h.

Domingo

Já para o domingo, dia 7, foi preparada uma programação especial pensando nas crianças. Já a partir das 14h o Centro de Eventos estará aberto e com o Parque de Diversões funcionando para que toda a garotada possa se divertir. As atrações musicais começam às 19h, na Praça de Alimentação, com Diamante Nego e seguem com Fernando Marques e o “piseiro” da Banda Bonde do Barão. Às 22h o cantor Gustavo Sanches sobe ao palco principal para abrir o show das duplas Edson & Hudson e Gian & Giovani (Boate Azul), que está programado para as 22h30.

Para o encerramento da festa, na segunda-feira (8) feriado em razão do aniversário de Votuporanga, a programação também vai começar no período da tarde. Às 14h o Parque já estará funcionando e às 17h30 já vai rolar o primeiro show no palco 2, com Guilherme Almeida. A música não para com Cleber & Jane e Fernando Barbosa & Dudu dando sequência às apresentações. Já às 20h30 Luckas & Thiago vão subir ao palco principal para animar ao público enquanto será preparado o sorteio de um Fiat/Mobi 0km da “Ação Entre Amigos” em prol das entidades assistenciais de Votuporanga. Logo após o sorteio, às 22h, César Menotti & Fabiano irão se apresentar. Após o show, DJ Ale Abate encerra a festa.

“Desde quando ficou definido que Votuporanga teria novamente uma grande festa para comemorar o aniversário da cidade, o prefeito Jorge Seba determinou que os nossos artistas participassem de toda a programação e foi o que fizemos. Abrimos oportunidade para todos e organizamos essa programação de maneira justa e democrática. Tenho certeza que será um grande evento com a participação de toda a comunidade e que proporcionará uma grande visibilidade e valorização dos nossos artistas. Vamos comemorar os 85 anos de Votuporanga em grande estilo”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaína Silva.