As feirinhas acontecerão nas principais praças de Votuporanga todas as semanas; confira a programação disponibilizada pelo CPVA

publicado em 02/08/2022

O CPVA de Votuporanga irá realizar agora semanalmente a feira de adoção nas principais praças da cidade (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O CPVA (Centro de Proteção da Vida Animal) de Votuporanga irá realizar agora semanalmente a feira de adoção. Cães, adultos e filhotes, estão mais uma vez disponíveis para os munícipes que querem realizar uma adoção responsável e dar um novo lar para esses animaizinhos.

A campanha nesta semana acontece no sábado (6) das 9h às 12h, na Pet House e no sábado que vem, das 9h às 12h, na HVet Zona Norte. Para realizar a adoção o interessado precisa levar documentos pessoais e comprovante de renda, para realizar um cadastro. Depois, é só escolher o animal.

Os animais do Centro são vermifugados, vacinados e castrados. Além disso, eles são “chipados”, isto é, trazem microchips com informações e localização. O site da Prefeitura tem uma página que traz fotos e dados de todos os cães e gatos disponíveis para adoção (https://bit.ly/3s4iiT5).

De acordo com Luciano Cruz, chefe de setor do CPVA, cerca de 10 cãezinhos estarão disponíveis a população para irem a um novo lar. Essa é a primeira feira exclusiva do centro e as expectativas são altas para que os animais encontrem novos donos.

Caso algum morador perca a data da feirinha, as adoções podem ser realizadas diretamente no CPVA, que fica no 6º Distrito Industrial, na Estrada Municipal Sérgio Nogueira. Lá funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. Mais informações nos telefones: (17) 3405-9700 (ramal 9828) e (17) 9 9655-7592.

Confira o calendário de feiras de adoção do CPVA

6 de agosto (sábado) – 9h às 12h – Pet House

13 de agosto (sábado) – 9h às 12h – HVet Zona Norte

20 de agosto (sábado) – 9h às 12h – HVet Zona Oeste – Pacaembu

27 de agosto (sábado) – 9h às 12h – Muriel Rações – Zona Leste