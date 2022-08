Evento em comemoração ao aniversário de Votuporanga movimentou a economia local e uniu famílias no resgate de tradições

publicado em 10/08/2022

O recorde de público ficou por conta do cantor Luan Santana, que levou mais de 22 mil pessoas para a Expo Show Votuporanga (Foto: Expo Show/ David S Moita)

Mais de 55 mil pessoas passaram pelo Centro de Eventos Hélder Galera durante os quatro dias da Expo Show Votuporanga 2022. A festa em comemoração ao aniversário da cidade movimentou a economia local e uniu famílias com o resgate de uma festa popular, de portões abertos e grandes atrações.

O evento foi iniciado no último dia 5 com a apresentação da dupla Fernando & Sorocaba. A primeira noite foi marcada por muita música, diversão e simpatia dos cantores que, além de soltarem a voz no palco, também deram um grande show de produção.

O ponto alto da apresentação foi quando Sorocaba cantou no meio do público. Dali, o cantor esbanjou afinação com o clássico “Saudade da minha terra”.

O recorde de público, porém, foi registrado no sábado, dia 6, com Luan Santana no comando do palco principal. O Centro de Eventos ficou praticamente lotado com a presença de cerca de 22 mil pessoas, segundo dados oficiais das catracas instaladas na portaria do recinto.

O cantor deu um verdadeiro show de simpatia e interação com o público. Antes de começar, fãs de todas as idades aguardavam ansiosos, com faixas, presentes, fotos e camisetas, a entrada do ídolo no palco. O cantor surgiu no cenário repleto de painéis de led por meio de uma abertura cercada de muita tecnologia e efeitos visuais. Quando soltou a voz, a multidão foi à loucura.

Luan Santana interpretou sucessos de sua carreia em um show com recursos de luz, vídeo e pirotecnia. Caravanas e fãs saíram de várias partes do Brasil para poderem prestigiar o cantor em Votuporanga e não se arrependeram.

Já no domingo, dia 7, a Expo Show se transformou em um grande “Buteco” a céu aberto, com muito “modão” na interpretação das duplas Edson & Hudson e Gian & Giovani, com o projeto Boate Azul.

Foram mais de três horas de muitos clássicos da música sertaneja com aquele toque da atualidade. Como no dia seguinte era feriado, em comemoração ao aniversário de Votuporanga, o público – que compareceu em peso – cantou e dançou até o avançar da madrugada, não arredando o pé da frente do palco nem com a chuva que começou a cair durante a apresentação.

Para encerrar com chave de ouro, os gordinhos mais amados do Brasil – César Menotti e Fabiano -, soltaram a garganta e encantaram o público com toda a dedicação em uma apresentação que ficará marcada na memória de todos.

Com a simpatia que já é a marca registrada da dupla, eles fizeram todos soltarem a voz durante o último dia da Expo Show com muita música sertaneja e seus maiores sucessos na carreira.

“Foram quatro dias muito intensos para todos nós. Montamos esse evento em tempo recorde e estamos muito satisfeitos com o resultado. Claro que nem tudo saiu perfeito, mas conseguimos corrigir algumas falhas durante o andamento da festa e temos certeza que seguiremos em uma evolução constante”, disse Marcinho Costa, um dos representantes da Seven Produções – responsável pela Expo Show.

Solidariedade

Além das questões econômicas e de resgate das tradições, a Expo Show também foi marcada pela solidariedade. Além da Entrada Solidária, onde foram arrecadados alimentos não perecíveis que serão destinados para pessoas carentes, houve também o sorteio de um carro 0km em prol das entidades assistenciais de Votuporanga, que resultou em uma renda de cerca de R$ 450 mil às instituições. A grande ganhadora foi Clauzemir Fátima de Freitas, que levou para casa Fiat/Mobi, doado pelo Ville Hotel Gramadão, do empresário Valmir Dornelas.