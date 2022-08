O quarto e último dia do evento será marcado pela solidariedade e também por muita música boa

publicado em 08/08/2022

Votuporanga se despede nesta segunda-feira (8), dia de seu aniversário, da edição 2022 da Expo Show e essa despedida será em tom de solidariedade e, é claro, de muita música boa. Isso porque antes do grande show com César Menotti & Fabiano, o Fundo Social de Solidariedade do município irá realizar o sorteio de um Fiat/Mobi 0km com renda 100% revertida para todas as entidades assistenciais da cidade.O veículo foi doado pelo Ville Hotel Gramadão, do empresário Valmir Dornelas, em junho e, desde então, as entidades iniciaram a “Ação entre amigos” com a venda de cupons para este sorteio. Tudo que foi arrecadado foi injetado diretamente no caixa das 36 entidades atendidas pelo Fundo Social.“Ainda não temos números oficiais, mas podemos dizer que as entidades estão muito felizes com o resultado dessa ação. De início distribuímos 1 mil cupons para cada uma delas, mas muitas venderam 2 mil, 3 mil cupons e isso vai ajudar e muito no trabalho de cada uma delas. Votuporanga é uma cidade muito solidária”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba.O sorteio está programado para ocorrer a partir das 21h30 e logo após, às 22h, começa o show de ‘Os Menotti”. Com mais de duas décadas de carreira, os irmãos César Menotti e Fabiano formam uma das duplas mais queridas do Brasil. Na bagagem, sucessos como “Leilão”, “Ciumenta”, “Fogão de Lenha” e “Disco Arranhado”, mas o repertório dos cantores - que já estão no “hall da fama” do sertanejo – promete muito mais para a Expo Show.Com um show recheado de clássicos, a dupla também apresenta seu novo trabalho chamado “Menotti´s Pop”, um álbum que mistura o sertanejo modão com o pop rock nacional. Além disso, os “gordinhos” mais amados do Brasil também irão trazer para o palco votuporanguense seu mais recente sucesso “Aí Cê Me Quebra”, em mais uma parceria com o Embaixador Gusttavo Lima.ProgramaçãoAntes do sorteio e do show, no entanto, a movimentação já deve ser intensa, tendo em vista que os portões serão abertos mais cedo. Às 14h o Parque já estará funcionando e às 17h30 já vai rolar o primeiro show no palco 2, com Guilherme Almeida. A música não para com Cleber & Jane e Fernando Barbosa & Dudu dando sequência às apresentações. Já às 20h30 Luckas & Thiago vão subir ao palco principal para animar o público antes do sorteio.TransporteJá que as apresentações começam mais cedo nesta segunda, a circular também irá passar mais cedo para levar o público para o evento. Serão dois horários: às 17h30 e às 19h, com retorno às 0h e 1h.A Expo Show é realizada pela Seven Produções com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, Câmara Municipal e os patrocínios da Itaipava 100% Puro Malte, Unifev, Facchini, Net Rubi, La'Brizza Cosmetics e Pacaembu Construtora.