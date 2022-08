Com 43 anos de loja, o empresário conquista seus clientes com humildade, seriedade e honestidade

publicado em 06/08/2022

Walter Fernandes, o Walter da Ideal, é foi testemunha do crescimento de Votuporanga e de como se consolidou como referência (Foto: A Cidade)

Ao chegar na loja A Ideal, você encontra o proprietário Walter Fernandes. O comerciante faz questão de acompanhar o dia a dia e de cuidar pessoalmente da compra das novas mercadorias.

A empresa completa em outubro 43 anos, atravessando gerações. No decorrer do tempo, Walter foi testemunha do crescimento de Votuporanga e de como o município se consolidou como referência para região.

Nascido em Ipiguá, ele veio para Votuporanga com oito anos de idade. “O meu avô morava aqui. Meu pai era motorista e apareceu três serviços na firma de atacado Dias Martins, para Lins, Marília e Votuporanga. Por isso, ele escolheu essa cidade”, contou.

Com 11 anos, Walter começou a trabalhar na Casa Matos como vendedor. “Fiquei 28 anos naquela loja. Na minha carteira de registro só tem um patrão. Até que eu e um sobrinho resolvemos montar o nosso próprio negócio”, disse.

A ideia, à princípio, era abrir algo no setor de eletrodomésticos. “Mas, ao analisarmos toda a estrutura que deveríamos ter de caminhão, montador de móveis e depósito, focamos em algo na minha área, de calçado. Eu já tinha clientela e entendia do processo”, contou.

Em busca da primeira compra, Walter lembra de usar uma caixa de camisa como pasta. “Fomos de fábrica em fábrica para nos apresentar. Conversamos, falamos de minha experiência de 28 anos e muitas firmas confiaram e acreditaram em nosso potencial”, destacou.

A primeira unidade foi instalada na Rua Tietê. “Fizemos contrato de dois anos naquele lugar, mas com apenas 10 meses já saímos de lá para nosso endereço atual, na Rua Amazonas”, disse.

Em 1982, abriram a Real Calçados, e depois em Jales. “Com o tempo, separamos a sociedade. Fiquei com A Ideal e a loja cresceu, na humildade, seriedade e honestidade”, enfatizou.

Para Walter, o comércio é construído por quatro pilares: ter a mercadoria, preço bom, condição de prazos e atendimento. “Sem dúvidas, atendimento é o principal. O vendedor precisa ser treinado e saber o que o consumidor necessita”, enfatizou.

Esses pilares fazem o sucesso de A Ideal. Há dois anos, pesquisas mostraram que o estabelecimento possui preferência de 49% da cidade. Para o comerciante, o segredo é ser eclético e saber comprar. “Temos produtos para todos os tipos e bolsos”, ressaltou.

Pessoalmente, Walter vai nas feiras de calçados. “Eu vou em Gramado, em maio e em novembro. Viajo para Florianópolis e São Paulo. Os produtos mudam de região para a região e precisamos ficar atentos à moda”, afirmou.

O comerciante revelou que acompanhava as tendências desde o início do empreendimento. “Na época que as novelas eram fortes, a clientela em geral copiava muito os calçados de lá. Eu prestava atenção no que os atores estavam usando para não comprar coisa no escuro. Quando abri a loja, enchi de itens vermelho, verde, azul, preto e branco. O sucesso foi a modernidade”, destacou.

Assim, A Ideal vai conquistando toda a família ao longo dos anos, crescendo junto com Votuporanga. “Tenho cliente que acompanhei desde quando era criança e hoje já está formado em Direito e outras faculdades, até mesmo com filhos”, contou.