Confira alguns dados da cidade que conquista por sua solidariedade e pujança

publicado em 06/08/2022

(Foto: Foco Studio)

Se você é votuporanguense nato ou de coração, não importa. Todos são apaixonados por Votuporanga, que completa 85 anos neste dia oito de agosto. Para marcar essa data tão especial, a Revista Destaque Cidade separou alguns dados sobre o município, segundo atualização deste ano do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística:

- Área territorial de 420,703 km²

- Somos 96.106 moradores

- 72.777 eleitores aptos para votar em outubro

- Na educação, 10175 alunos matriculados no Ensino Fundamental

3313 estudantes no Ensino Médio

- somos 600 docentes no Ensino Fundamental

324 professores do Ensino Médio

- Salário médio mensal dos trabalhadores formais: 2,1 salários mínimos

- Pessoal ocupado [2020] - 29.875 pessoas

- 91.285 veículos emplacados

Automóvel: 43.457

Motocicletas: 21.625

Motonetas: 9.411 (no ranking estadual somos 20º com mais motonetas)

Caminhonetes: 6.290

- No Google, são 6.720.000 resultados como Votuporanga em 56 segundos

Curiosidades de nossa terra

O que significa o nome?

VOTU = ar, brisa e PORANGA = belo, bom, bonito.

Bons Ares, Bons Ventos, Brisas Suaves.

Um avião caiu no centro da cidade

Um episódio no mínimo curioso marcou a vida das pessoas em Votuporanga. No dia 26 de maio de 1953, um avião pilotado por Vicente Lupo caiu em plena praça da Matriz bem em cima do coreto que havia antigamente. Apesar do susto e do tumulto ocasionado pelo acontecimento, ninguém saiu ferido, nem mesmo o piloto.

Mas o fato ficou na história.

Aeroporto congestionado

O dia 19 de novembro de 1999 entrou de vez para a memória de nosso povo. É que a equipe de nosso Aeroclube recebeu uma comitiva de instrutores e alunos do Aeroclube de São Paulo, que direcionou a navegação de treinamento para a cidade de Votuporanga. Treze aviões de vários modelos que pousaram em nosso aeroporto deixaram o pátio de estacionamento com um visual colorido e totalmente congestionado.