Município celebra 85 anos com dois títulos que enchem de orgulho: 41ª melhor cidade de porte médio do Brasil e sustentável, segundo a ONU

publicado em 06/08/2022

(Foto: A Cidade)

Quando se fala de aniversário, o que não falta são motivos para agradecer e comemorar. E com Votuporanga não seria diferente. O município celebra 85 anos, com dois títulos recentes que enchem de orgulho.

A cidade faz parte de um seleto ranking dos melhores municípios do Brasil. É a 41ª melhor cidade de médio porte de todo país, de acordo com pesquisa realizada pela Austin Rating - agência de classificação de risco de crédito -, em parceria com a Editora Três.

O levantamento é considerado a mais precisa análise dos 5.570 municípios brasileiros, que se destacam no leque de indicadores que incluem as áreas fiscal, econômica, social e digital. Votuporanga obteve 177.5828 pontos e ficou na 41ª colocação entre as cidades com mais de 50 mil habitantes e menos de 200 mil.

“Uma alegria estar entre as 50 melhores do Brasil. Trabalhamos todos os dias para que Votuporanga seja cada vez mais uma cidade que proporcione desenvolvimento para a população. Por isso, são diversos projetos e obras em andamento em todas as áreas. O trabalho não para e precisamos avançar cada dia mais", disse o prefeito Jorge Seba (PSDB), ao A Cidade.

A Austin Rating desenvolveu o IISD (Índice de Inclusão Social e Digital). A análise dos 281 indicadores ocorreu de forma quantitativa e qualitativa, extraída de fontes primárias públicas, como IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Secretaria do Tesouro Nacional, Datasus do Ministério da Saúde, Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério do Trabalho e Emprego, entre outras.

ONU

E se é uma das melhores cidades, Votuporanga também se destaca na sustentabilidade. Foi eleito como um dos municípios mais sustentáveis do país, em um estudo que avalia 17 ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas).

Dos 5.570 municípios brasileiros, Votuporanga foi classificada como a 113ª no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, com 60,01 pontos, que tem o propósito de “estimular o cumprimento da Agenda 2030” e ajudar os mais diferentes locais do país a buscarem mecanismos rumo ao desenvolvimento sustentável.

“É um orgulho ver que novamente Votuporanga se destaca entre as cidades do Brasil, revelando as potencialidades do nosso município. Continuaremos trabalhando para melhorar ainda mais todos os índices, fazendo que a nossa cidade seja cada vez mais sustentável. Por isso, trabalhamos fortemente com obras e projetos em áreas como social, desenvolvimento econômico e ambiental, porque precisamos desenvolver pessoas, criar oportunidades e garantir a evolução do município”, completou o prefeito.

A pesquisa avaliou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de todos os municípios brasileiros, com a identificação de resultados e desafios na busca pela melhoria das condições de vida das pessoas. Da análise individual dos municípios surge um ranking que vai permitir a comparação entre cidades, estados, regiões, e até mesmo biomas diferentes, quanto ao nível de desenvolvimento sustentável.