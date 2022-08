Cervejaria Lord Lion produziu edição comemorativa em homenagem aos 85 anos do município

publicado em 06/08/2022

A empresa demonstrou todo orgulho de ser votuporanguense nos rótulos do seu produto (Foto: A Cidade)

Brindar a idade nova. Reunir a família e os amigos e, por que não tomar aquela cerveja gelada? A Cervejaria Lord Lion homenageou Votuporanga pelos 85 anos muito bem vividos do município, com uma edição comemorativa limitada.

A empresa demonstrou todo orgulho de ser votuporanguense nos rótulos do seu produto. Foram confeccionadas 10 mil unidades, que já estão em diversos de pontos de vendas na cidade e na região.

Os sócios-proprietários Misael Pierini, Danielle Pierini, José Lopes e Roseni Lopes explicaram sobre a iniciativa. “Sentimos a necessidade de expressar a nossa gratidão à toda população votuporanguense, que desde o nosso início nos recebeu de braços abertos. Então, resolvemos retribuir este carinho e eternizar através do nosso rótulo”, contaram.

Com a ideia na mente, veio a execução. As embalagens são criadas por uma agência especializada. “Quisemos desenvolver uma representação que fosse significativa para a nossa população. O principal objetivo do projeto na sua ilustração era apresentar algo que transmitisse aos moradores o orgulho de ser Votuporanguense, por isso os lugares mais tradicionais e turísticos do nosso município”, destacaram.

Agosto também é mês de festa para a Lord Lion. A Cervejaria completa três anos de funcionamento no dia 24. “A ideia surgiu na faculdade de engenharia de produção de um dos sócios e do hobby de fazer cerveja em casa. Votuporanga é a nossa cidade, um município acolhedor, no qual temos muito orgulho de fazer parte”, complementaram.

Para a empresa, existem ainda mais dedicação, amor e carinho envasados nas garrafas com o rótulo comemorativo. “Fazemos um brinde à cidade dos recantos floridos, um lugar que assim como a Lord, proporciona experiências incríveis para todos”, destacaram.