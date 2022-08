Iniciativa que contempla 36 entidades de Votuporanga vai sortear um carro 0km durante a Expo Show no dia do aniversário da cidade

publicado em 02/08/2022

Cupons da Ação entre Amigos seguem sendo comercializados pelas 36 entidades assistenciais de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Um sucesso total de vendas e de solidariedade. É assim que as entidades sociais de Votuporanga avaliam a campanha “Ação Entre Amigos”, que irá sortear um carro Fiat/Mobi 0km durante a Expo Show Votuporanga 2022, no dia do aniversário da cidade, que é comemorado em 8 de agosto.

Quem comentou sobre o bom andamento da ação foi a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, em entrevista à imprensa de Votuporanga. Segundo ela, as instituições estão felizes com o resultado que gera recursos direto para o caixa e podem ser utilizados de imediato nas ações desenvolvidas por cada uma delas.

“Cada entidade recebeu o primeiro lote com 1 mil cupons cada, algumas, inclusive, já venderam todos e pediram mais. Se todas elas conseguirem vender os mil cupons, já são R$ 10 mil que nem vão passar por nossas mãos, vão direto para o caixa delas, podendo ser utilizado da forma que eles acharem melhor”, disse Rose Seba.

O sucesso da campanha, ainda segundo a primeira-dama, mostra o quanto Votuporanga é uma cidade solidária. “Nossas entidades precisam de apoio, pois temos realmente muitas pessoas precisando. Mas o melhor de tudo é sabermos que temos uma cidade muito solidária e com o olhar voltado para o bem do próximo”, completou.

O veículo que será sorteado foi doado pelo empresário Valmir Dornelas, do Ville Hotel Gramadão. O sorteio será realizado no último dia do evento, no dia 8 de agosto.

Entrada solidária

Rose Seba aproveitou a oportunidade para convidar a todos que forem prestigiar a Expo Show para que colaborem também com a “Entrada Solidária”. Não é obrigatório e a entrada será gratuita todos os dias, mas quem quiser e puder colaborar irá encontrar voluntários na festa para a arrendação de alimentos não perecíveis.

“Cada um leva o que puder e se puder. Vamos ter uma festa linda para comemorar o aniversário de nossa cidade e será um momento de muito lazer e entretenimento depois de tempos tão difíceis, mas ao mesmo tempo também queremos que essa seja uma festa de solidariedade e contamos com o apoio de todos”, conclui a primeira-dama.

Expo Show

A Expo Show será realizada no Centro de Eventos Helder Galera, de 5 a 8 de agosto. Serão quatro dias de shows de renome nacional, como o cantor Luan Santana, as duplas Fernando & Sorocaba e César Menotti & Fabiano, além do projeto “Boate Azul”, onde Edson e Hudson se apresentam ao lado da dupla Gian & Giovani.