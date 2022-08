Temperaturas mínimas em Votuporanga e cidades vizinhas devem chegar a 7 graus

publicado em 18/08/2022

Termômetros devem despencar para a casa dos 7 graus, mas a sensação térmica deve ser ainda mais baixa, segundo comunicado (Foto: A Cidade)

Da redação

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta à população para a chegada de uma frente fria que atingirá toda a região, a partir desta quinta-feira (18). Temperaturas mínimas em Votuporanga e cidades vizinhas devem chegar a 7 graus.

De acordo com o comunicado, uma onda de frio deve atingir a região e trazer uma massa de ar frio que vai derrubar as temperaturas. A previsão é de que a onda de frio prossiga até o domingo (21), com a sensação térmica entre 5 graus e 6 graus.

As secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos, em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga realizam ações para ajudar as pessoas em situação de rua, oferecendo-lhes abrigo, cobertores e agasalhos, com o objetivo de minimizar os efeitos das baixas temperaturas.

Danos à saúde

A queda abrupta de temperatura intensifica a sensação de frio, aumentando o risco de incidentes e danos à saúde. No frio extremo, as pessoas podem sofrer de hipotermia e, devido à diminuição das chuvas e à redução da umidade relativa do ar, da ocorrência de doenças que atacam o aparelho respiratório. Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Por isso, a orientação da Defesa Civil é para mantê-los agasalhados.

Em virtude das doenças oportunistas que incidem mais no período do frio (gripe, resfriado, pneumonia e meningite), é essencial tomar medidas simples como evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar frequentemente as mãos.