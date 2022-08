O bem-estar dos bichinhos também deve ser observado para que eles usufruam dessa relação de maneira saudáve

publicado em 16/08/2022

Cinco princípios devem ser considerados para uma boa saúde dos animais: nutricional, psicológico, ambiental, comportamental e sanitário (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A boa convivência entre humanos e animais é importante em diversos aspectos. Todos sabem que os animais de estimação são excelentes aliados à saúde mental do ser humano, no entanto, o bem-estar dos bichinhos também deve ser observado para que eles usufruam dessa relação de maneira saudável e prazerosa.

Pensando nisso, o Centro de Proteção da Vida Animal da Prefeitura de Votuporanga conscientiza sobre os cinco princípios básicos do bem-estar animal:

Princípio nutricional: indica que a alimentação adequada é uma condição necessária ao bem-estar animal. Não é possível falar que um animal sente bem-estar se está passando fome;

Princípio psicológico: animais que são mantidos em condições de estresse permanente não conseguem experimentar o bem-estar;

Princípio ambiental: o frio, o calor e o barulho constantes são condições que afetam a fisiologia dos animais. Por tanto, protegê-los dessas condições contribuirá com o bem-estar dos mesmos;

Princípio comportamental: todos os animais são organismos sociais, a grande maioria tem hierarquias naturais que contribuem com o bem-estar, manter os animais isolados, sem espaço suficiente para desenvolver comportamentos próprios da espécie são prejudiciais; e

Princípio sanitário: assim com as pessoas, os animais adoecem, afetam-se por problemas infecciosos, parasitários, acidentes, feridas, etc, que limitam seu desenvolvimento e bem-estar. Faz-se necessário, por tanto, fornecer os cuidados tanto profiláticos como terapêuticos para manter sua saúde.

Denúncia

Quem presenciar maus-tratos ou abandono de animais deve denunciar. As denúncias podem ser feitas tanto ao CPVA quanto à Polícia Ambiental, pelo (17) 3421-9008; Polícia Militar, através do 190; ou na delegacia mais próxima.