publicado em 16/08/2022

Entre os serviços oferecidos estão limpeza de pele, acupuntura auricular, ventosaterapia, moxaterapia, cromoterapia (Foto: Unifev)

A Clínica-Escola do curso de Fisioterapia da Unifev está oferecendo atendimentos estéticos e de terapias alternativas para toda a comunidade, de forma gratuita. As atividades serão executadas por alunos da graduação, sempre supervisionados por docentes.

Entre os serviços oferecidos estão limpeza de pele, acupuntura auricular, ventosaterapia, moxaterapia, cromoterapia e aromaterapia. Vale ressaltar que os procedimentos serão feitos conforme avaliação clínica realizada pelos universitários.

Os atendimentos serão às terças e quartas-feiras, a partir das 19h30, e os interessados devem realizar o agendamento na Clínica-Escola de Fisioterapia, localizada na rua Paraná, nº 3.557, ou pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 899.

De acordo com a coordenadora do curso de Fisioterapia, Profa. Ma. Ana Paula de Oliveira Pelosi, o projeto tem o objetivo de contribuir com os conhecimentos dos alunos acerca das áreas de estética e terapias alternativas.