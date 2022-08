As escolas de Votuporanga e toda a região já podem enviar a suas inscrições e começarem a preparação para o evento que vai de 13 a 21 de agosto

publicado em 05/08/2022

O Fliv já abriu as inscrições para as caravanas escolares se programarem para as atividades (Foto: Fliv Votuporanga)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

fernanda@acidadevotuporanga.com.br



O Fliv (Festival Literário de Votuporanga) iniciou as inscrições para as caravanas escolares de Votuporanga e também de toda a região programarem as suas visitas no evento deste ano, que conta com um calendário de atividades especial para crianças e adolescentes.



De acordo com o divulgado pelo evento, os grupos poderão se cadastrar para as ações realizadas de 15 a 19 de agosto. Além das atividades, as crianças vão poder embarcar em um passeio de trenzinho.

Para a programação das crianças, o festival vai contar com a “Estação Flivinho” um espaço temático, que será montado no Assary Clube de Campo, com apresentações teatrais, musicais e contação de história.



Conforme explica a arquiteta responsável pela estruturação, Maria Julia Barbieri Eichemberg, o ambiente foi pensado com uma estética divertida e colorida, tendo como a principal referência o “Tangram”, um quebra-cabeças chinês que estimula a construção e a criação de significado para as coisas.



“A linha principal partirá de um alfabeto lúdico, cheio de pequenos elementos que criam palavras, formando uma série de entendimentos, transformando a leitura e estimulando a criatividade”, conta Julia, que também é professora da Unifev, uma das apoiadoras do evento.



O 12º Fliv será realizado de 13 a 21 de agosto e vai oferecer centenas de atividades culturais gratuitas. Entre as atrações estão rodas de bate-papo com escritores, palestras, oficinas criativas, exposições, sessões de cinema, espetáculos teatrais, de dança e muita música.



Depois de dois anos com edições on-line, por causa da pandemia, a edição de 2022 volta no formato presencial e celebra a importância da leitura para as crianças.



“Tudo a nossa volta será motivo de celebrar: as cores do céu, as histórias, a música, o circo, o teatro e a leitura. Tudo conduzido pelos sorrisos de nossas crianças. Coloque na mochila e nos bolsos esperança de dias incríveis, uma salpicada de aventura, muitas colheres de diversão e abraços de montão!”, antecipou Janine Rodrigues, escritora, educadora e curadora do Fliv.



Para agendar a visita de caravanas escolares basta entrar em contato com a Secretaria de Cultura pelo telefone: (17) 3405- 9670 – ramal 210.