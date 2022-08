A apresentação foi proporcionada pelo Circuito SP e é uma das mais esperadas do público; show marcado para às 21h no Parque da Cultura

publicado em 19/08/2022

O Fliv recebe no Palco das Artes, do Parque da Cultura, a cantora e compositora Tiê para um show às 21h (Foto: Daryan Dornelles) ???????

O Fliv (Festival Literário de Votuporanga) recebe neste sábado (20) no Palco das Artes, do Parque da Cultura, lugar que recebeu na semana passada um show de Maria Rita, a cantora e compositora renomada Tiê. A apresentação está prevista para iniciar às 21h e com acesso totalmente gratuito.

De acordo com a organização do evento, a apresentação foi proporcionada pelo Circuito SP, o projeto apresentará 480 atividades em 120 municípios do interior e litoral paulista.

Com cinco discos autorais, um DVD ao vivo, turnês internacionais e participações em diversos festivais, como Rock in Rio, Lollapalooza e SXSW, Tiê tem dez músicas emplacadas em trilhas sonoras de novelas. Com melodias suaves e letras autobiográficas ela é destaque no cenário nacional e internacional e é um dos shows mais esperados pelo público no Fliv.

CircuitoSP

O CircuitoSP é um programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, gerido pela Amigos da Arte, que promove a difusão artístico-cultural descentralizada no Estado de São Paulo, por meio da circulação de apresentações e ações formativas de artistas e grupos com comprovada relevância em municípios de todas as macrorregiões, com portes populacionais e econômicos diversificados, em parceria com prefeituras municipais.

Os 120 municípios parceiros de 2022, selecionados através do programa Juntos Pela Cultura, recebem quatro espetáculos no segundo semestre, de forma a diversificar a oferta cultural nas regiões e compor programação artística de qualidade, valorizando teatros, centros culturais e espaços alternativos locais.

O CircuitoSP fortalece ainda as ações formativas, nas quais os artistas escalados podem trocar experiências e conteúdos com alunos de escolas públicas, ONGs, outros espaços de formação e aprendizado e o público em geral depois dos espetáculos.

