Os nove candidatos que moram no município têm programações que vão desde a inauguração de comitê a reuniões na região

publicado em 23/08/2022

O Jornal A Cidade procurou os postulantes e suas assessorias, que divulgaram a agenda de campanha para os próximos dias (Foto: A Cidade)

Da redação

Com a campanha eleitoral nas ruas já há uma semana, os nove candidatos de Votuporanga, que disputam as eleições deste ano, estão com uma agenda recheada de compromissos políticos. A movimentação vai desde a inauguração de comitê a reuniões com lideranças partidárias no município e em cidades da região, em busca de votos.

Como já divulgado, a cidade tem seis candidatos a deputado estadual e três a deputado federal disputando a preferência do eleitorado votuporanguense. Para que os eleitores possam acompanhar o trabalho de cada um deles, o Jornal A Cidade procurou os postulantes e suas assessorias, que divulgaram a agenda de campanha para os próximos dias.

CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL

Carlão Pignatari (PSDB)

Hoje e amanhã Carlão Pignatari tem compromissos como presidente da Alesp, e para os demais dias da semana sua agenda oficial de campanha ainda está sendo definida.

Cassiano Rosado (PSB)

Cassiano tem rodado não só a região, como várias outras cidades do Estado. Ontem ele esteve Tacibá, Rancharia e Regente Feijó. Hoje ele deve cumprir agenda em Votuporanga com visita a bairros e amanhã ele estará na região de Birigui, Coroados, Araçatuba, até Andradina. Já na quinta-feira (25) Rosado tem compromissos em São Paulo, onde irá se reunir com lideranças da zona Norte e com membros da executiva de seu partido. Na sexta-feira (26) sua agenda começa na região de Bauru, com compromissos em Bocaina, Itapuí, Jáú, Boracéia e Bariri.

Cabo Renato Abdala (Patriota)

Já Cabo Renato Abdala iniciou a semana cumprindo agenda com seus trabalhos junto à Câmara Municipal. Hoje, no período da tarde, ele terá reuniões políticas em Tanabi e José Bonifácio e à noite vai para São José do Rio Preto e Ipiguá. Amanhã, pela manhã, Abdala fará atendimentos na Câmara, como vereador e na parte da tarde terá compromissos na região de Santa Fé do Sul. Os encontros são basicamente com pessoas ligadas ao setor de segurança pública, familiares desses profissionais e apoiadores.

Chandelly Protetor (Podemos)

Chandelly Protetor também segue em um ritmo acelerado de campanha. Neste final de semana ele teve compromissos em Catanduva, Promissão, Avanhadava, Votuporanga, Tanabi, Rio Preto e Cedral. Para os próximos dias ele já tem reuniões marcadas em Votuporanga, Tupi Paulista e Andradina.

Hery Kattwinkel (Solidariedade)

O advogado e ex-vereador Hery Kattwinkel inicia a sua agenda de campanha hoje com atendimentos políticos no comitê, no período da manhã e reuniões com lideranças da região de Riolândia na parte da tarde. Amanhã, ele manterá o foco em Votuporanga, novamente com atendimentos no comitê e visitas pela cidade. Na quinta-feira (25) sua agenda será com moradores e lideranças da região de Mirassol, Rio Preto e Neves Paulista, na sexta-feira (26), ele volta para Votuporanga com visitas e atendimentos. No sábado (27), às 9h, Hery irá realizar o lançamento oficial de sua campanha e a inauguração do comitê em Votuporanga - que fica na Rua Amazonas, esquina com a Praça Fernando Costa -, com a presença dos candidatos federais de suas dobradas. Às 15h, haverá ainda a adesivagem de carros na Concha Acústica.

Marcos Palácio (PROS)

O pastor Marcos Palácio, por sua vez, esteve ontem em Pedranópolis (Distrito de Santa Izabel) com Lideranças do Agronegócio e hoje terá uma reunião na Assembleia de Deus ministério Deus é Fiel, com a pastora Maria do Carmo, em Américo de Campos. Amanhã o candidato terá uma reunião na Associação Comercial de General Salgado e na quinta-feira (25) na Assembleia de Deus, em Álvares Florence com o pastor Sebastião. Sexta-feira (26) seu encontro será na Assembleia de Deus ministério Belém, no Jardim Pinheiro, em Votuporanga e no domingo (28) ele terá uma reunião com lideranças da Assembleia de Deus de Votuporanga, Floreal, General Salgado e Álvares Florence, além de uma reunião em Nova Castilho.

CANDIDATOS A DEPUTADO FEDERAL

João Dado (PL)

O jornal A Cidade não conseguiu contato com João Dado para a divulgação de sua agenda.

Thiago Oliveira (Novo)

Thiago Oliveira será a semana focada em encontros com apoiadores da região e panfletagem nas cidades da região. No sábado estará em Barretos com candidato a governador Vinicius Poit (Novo) e no domingo ele volta a acompanhar Poit, só que dessa vez em uma agenda em São José do Rio Preto.

Wartão (PSB)