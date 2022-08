Confira a agenda do primeiro dia de trabalho em busca de votos dos candidatos de Votuporanga que vão disputar as eleições deste ano

publicado em 16/08/2022

Após o período da chamada pré-campanha, a partir de agora os candidatos poderão pedir votos de forma explícita (Foto: Arquivo Pessoal)

Da redação

Foi dada a largada na corrida eleitoral. A partir desta terça-feira (16) a Justiça Eleitoral abre oficialmente o período de campanha, em que os candidatos e partidos se movimentam para conseguir o voto dos 156.454.011 eleitores brasileiros, dos quais 72.777 são de Votuporanga.

Após o período da chamada pré-campanha, a partir de agora os candidatos poderão pedir votos de forma explícita, divulgar o número usado nas urnas e distribuir panfletos aos eleitores. O período eleitoral se estenderá até 2 de outubro e 30 do mesmo mês, caso haja segundo turno.

Em Votuporanga, conforme a última atualização do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) nove candidatos da cidade foram registrados para o pleito (veja mais nesta página) e todos eles já começam a corrida em busca de votos, com uma agenda de trabalho que vai desde a gravação dos programas do horário eleitoral no rádio e na TV (que começa no dia 26) até reuniões partidárias, inauguração de comitê e visita aos bairros. O período de campanha é “curto” apenas 45 dias, então nenhum deles tem tempo a perder.

O jornal A Cidade entrou em contato com todos os candidatos de Votuporanga para saber como será o primeiro dia de campanha de cada um deles. Confira a agenda:

Agenda dos candidatos de Votuporanga

Candidatos a deputado estadual

Carlão Pignatari

Carlão não terá compromissos de campanha nesta terça-feira (16). O tucano irá cumprir agenda em São Paulo, como presidente da Alesp, e deve intensificar o copo a corpo político a partir de sábado (20), quando fará o lançamento oficial de sua candidatura em um evento no Votuporanga Clube, às 15h30, com a presença de lideranças políticas de toda região e também do Estado.

Dentre os convidados, segundo o presidente da Alesp, já estão confirmadas as presenças do governador Rodrigo Garcia, do deputado federal e candidato a vice-governador, Geninho Zuliani, e o candidato ao Senado pelo MDB, Edson Aparecido, além de prefeitos e vereadores.

Cassiano Rosado

No primeiro dia de campanha Cassiano Rossado (PSB) irá promover encontros na região de Jales, Aparecida do Oeste, Palmeiras do Oeste, Ilha Solteira, Itapura e Castilho. No fim de semana, segundo ele, a campanha deve ser focada em Votuporanga, com reuniões e visitas aos bairros da cidade.

Cabo Renato Abdala

Cabo Renato Abdala (Patriota) tem agenda nesta terça-feira (16) com apoiadores e em bairros de Votuporanga e reunião com a coordenação de campanha.

Chandelly Protetor

Chandelly Protetor (Podemos) vai iniciar sua campanha hoje com visita a alguns bairros de Votuporanga, em um trabalho corpo a corpo com a população.

Hery Kattwinkel

De acordo com a assessoria do ex-vereador Hery Kattwinkel (Solidariedade), o candidato a deputado estadual estará às 8h em São Paulo para a gravação do programa eleitoral do partido e às 14h terá uma reunião com o vice-prefeito de São Bernardo do Campo e lideranças da cidade e região.

Marcos Palácio

O jornal A Cidade não conseguiu contato com o candidato para a divulgação de sua agenda para o dia.

Candidatos a deputado federal

João Dado

O ex-prefeito e ex-deputado João Dado (PL), que busca agora voltar à Câmara Federal, tem alguns compromissos de campanha ao longo do dia, mas o principal evento está marcado para às 17h30, com a inauguração de seu comitê eleitoral, que será na Avenida João Gonçalves Leite (do Assary), 4.415, local que já abrigou seu comitê em outras campanhas.

Para o ato, segundo o candidato, estão confirmadas as presenças de alguns apoiadores e também lideranças políticas do PL em toda a região. Após a inauguração já será realizada a distribuição de parte de seu material de campanha.

Wartão

Pelo PSB, ex-vereador Wartão tem uma agenda recheada para os próximos dias. Hoje pela manhã ele terá um encontro com apoiadores e lideranças do PSB de Fernandópolis. Já para amanhã ele programou uma reunião política em Tanabi, também com lideranças locais.

