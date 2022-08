Ao todo, serão seis candidatos a deputado estadual e três a deputado federal

publicado em 16/08/2022

(Foto: Arquivo Pessoal)

Da redação

Terminou na segunda-feira (15) o prazo para o registro de candidaturas visando às eleições deste ano e o número de candidatos de Votuporanga que irão para o pleito saltou dos cinco divulgados neste fim de semana pelo A Cidade, para nove, conforme a última atualização do TRE (Tribunal Regional Eleitoral). Ao todo, serão seis candidatos a deputado estadual e três a deputado federal disputando a preferência do eleitorado votuporanguense.

De acordo com a última atualização, além dos cinco já mencionados - Carlão Pignatari (PSDB), Chandelly Protetor (Podemos) Hery Kattwinkel (Solidariedade), João Dado (PL), e Walter José dos Santos, o Wartão (PSB) – também vão para o pleito o vereador Cabo Renato Abdala (Patriota), o pastor da Assembleia de Deus, Marcos Palácio (PROS) e o fundador da Associação Jéssica Rosado, Cassiano Rosado (PSB), como candidatos a deputado estadual, além do analista de planejamento, Thiago Oliveira (Partido Novo) a deputado federal.

Os nove irão disputar a preferência dos 72.777 eleitores de Votuporanga aptos a votar, além, é claro, dos moradores da região e de outras cidades do Estado de São Paulo. Conheça os outros quatro candidatos do município:

Cabo Renato

Eleito vereador com 676 votos, Cabo Renato Abdala vivencia seu primeiro mandato na Câmara Municipal e se apresenta como uma figura de oposição. Recentemente ele se viu envolvido em uma pendenga jurídica que quase lhe custou o mandato, mas conseguiu escapar após a Mesa Diretora da Casa de Leis arquivar o pedido do Ministério Público.

Nos últimos dias Abdala não tem falado muito de sua candidatura, segundo ele, para seguir o calendário eleitoral. Tempos atrás ele inclusive havia dito que seria candidato a deputado federal, em uma possível dobrada com o advogado Hery Kattwinkel, mas com o rompimento entre os dois, ele agora aparece como candidato a deputado estadual, o que conforme Abdala, teria sido incentivado pelo próprio ex-colega. Para a Justiça eleitoral ele declarou ter R$ 351 mil em bens.

Cassiano Rosado

Ainda não tão conhecido na cidade, Cassiano Rosado, é mais um morador de Votuporanga que vai tentar uma vaga na Alesp. Ele é um dos fundadores da Associação Jéssica Rossado, que presta assistência a pessoas com câncer e seus familiares em diversas cidades do Estado de São Paulo, inclusive com uma unidade instalada no município há cerca de dois anos.

Muito próximo Geraldo Alckmin, Cassiano recebeu a missão de brigar por uma cadeira na Assembleia Legislativa do próprio ex-governador, que aposta no apoio das milhares de pessoas assistidas pela instituição para eleger Rosado. Ele declarou possuir R$ 220 mil em bens para disputar o pleito.

Marcos Palácio

Marcos Palácio é pastor da igreja Assembleia de Deus - Ministério Belém em Votuporanga e reitor da Fatec de Jales, além de professor universitário em diversas instituições de ensino. O jornal A Cidade não conseguiu contato com o candidato para trazer mais detalhes sobre a sua trajetória. Essa será sua primeira disputa eleitoral e para o pleito ele declarou ter R$ 137 mil em bens.

Thiago Oliveira

Formado em Administração e Ciência Contábeis pela Unifev, Thiago Oliveira é o único candidato a deputado federal pelo Partido Novo na região. A sigla, que é conhecida por seus ideais liberais, exige que seus candidatos passem por uma espécie de processo seletivo para disputarem o pleito e o votuporanguense foi o único que cumpriu essa etapa no Noroeste Paulista.