Cinco personalidades que possuem um histórico de trabalho relevante por Votuporanga serão homenageadas na sede do Legislativo

publicado em 06/08/2022

Eles serão agraciados com a maior honraria do município: o título de Cidadão Votuporanguense, no dia 9 de agosto (Foto: Reprodução)

Da redação

A tradicional Sessão Solene em comemoração ao aniversário de Votuporanga vai reunir cinco personalidades que possuem um histórico de trabalho relevante pela cidade. Eles serão agraciados com a maior honraria do município: o título de Cidadão Votuporanguense, no dia 9 de agosto, a partir das 18h30.

Serão homenageados o superintendente do Votuprev Adauto Cervantes Mariola, o Capitão da PM André Renato Ferreira Navarrete, que foi comandante da 3ª Cia da Polícia Militar e recentemente promovido para o 16º Batalhão, Lucas Nolêto Ferreira, assessor parlamentar na Câmara Federal, Rogério Augusto Viana Galloro, delegado da Polícia Federal, hoje lotado no Supremo Tribunal Federal, e o Subtenente do Exército Giovani Santana, instrutor Chefe do Tiro de Guerra local.

A Sessão Solene ocorrerá após a reunião ordinária que começa a partir das 18h, já que dia 8 é feriado municipal em razão do aniversário de Votuporanga.

A reunião festiva será conduzida pelo presidente da Câmara Serginho da Farmácia (PSDB) e demais membros da Mesa Diretora e contará com a presença do prefeito Jorge Seba (PSDB), representantes do Legislativo paulista, do Judiciário, Ministério Público, entidades e clubes de serviços.

Com nomes de peso e de reconhecido trabalho em prol da sociedade votuporanguense, a perspectiva é de que a reunião legislativa seja muito concorrida, com o auditório lotado por convidados e familiares dos homenageados. A sessão também é aberta ao público em geral.

Os homenageados

André Navarrete

Por iniciativa do presidente da Câmara de Votuporanga, Serginho da Farmácia, o capitão da Polícia Militar André Renato Ferreira Navarrete receberá o Título de Cidadão Votuporanguense.

André Navarrete é natural da cidade de Varginha /MG, nasceu em 3 de outubro de 1982, filho de Pedro Antônio Navarrete Filho e Ida Maria Ferreira Navarrete, casado com a senhora Fernanda Salloume Sampaio Bonafé, com quem tem uma filha.

No início de 2019 assumiu o comando da 3ª CIA do 16º BPM/I em Votuporanga, permanecendo até o início de 2022. Realizou diversas ações sociais principalmente no período de pandemia, devido à proximidade criada entre o Conseg, Prefeitura e Câmara Municipal, que tiveram participação na organização e planejamento de ações e operações policiais, conseguindo reduzir os índices criminais e tendo como destaque o índice de furto sendo o menor no município nos últimos 19 anos.

Também apresentou destaque no setor operacional sendo que em três anos os Policiais Militares de Votuporanga- SP realizaram as maiores apreensões de drogas do Município, apreendendo 96 armas de fogo e prenderam em flagrante 1.052 pessoas.

Adauto Mariola

Por iniciativa do vereador Daniel David (MDB), a Câmara Municipal aprovou por unanimidade a concessão do Título de Cidadão Votuporanguense ao diretor-presidente da Votuprev (Instituto de Previdência Municipal) Adauto Cervantes Mariola.

Adauto Mariola é natural da cidade de Auriflama/SP, nascido em 5 de junho de 1969, filho de Ernesto Mariola e Izabel Cervantes Rosa Mariola, casado com Cláudia Fabiana S. Gonzales, tem como seu grande orgulho a filha Dra. Carolina Farinasse Mariola.

Em 1988 foi para o Município de Ribeirão Preto/SP para estudar. Voltou para o Município de Votuporanga em 1989, onde trabalhou pelo período de oito anos na Construtora Tapajós, sendo responsável pelo departamento financeiro, e após esse período trabalhou em empresa própria.

Foi nomeado como Diretor Administrativo Financeiro no Votuprev (Instituto de Previdência do Município de Votuporanga) em 2012, a convite de Junior Marão. E, exatamente dois anos após a nomeação como Diretor Administrativo Financeiro no Votuprev, foi nomeado como Diretor Presidente do Votuprev.

Além de Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Votuporanga , onde está desde 2012, Adauto exerceu funções de - Diretor Financeiro da Santa Casa de Votuporanga, onde também foi por seis anos Presidente do Conselho de Administração; Diretor Regional Norte da Apeprem (Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios de São Paulo; Membro do Rotary Club Votuporanga, o qual foi presidente no ano de 2015/2016; Governador assistente do Distrito 4480 do Rotary Club; e é Membro da Loja Maçônica Pitágoras.

Lucas Nolêto

De autoria do ex-vereador Vilmar Ferreira da Silva, a Câmara Municipal de Votuporanga aprovou por unanimidade projeto de Decreto Legislativo ao advogado e servidor público federal Lucas Nolêto Ferreira.

Lucas Nolêto Ferreira nasceu em 07 de julho de 1988. Solteiro, ele é formado em Advocacia e atua como Funcionário Público Federal. Atualmente, cursa pós-graduação em Direito Tributário e Finanças Públicas e é assessor de gabinete do deputado Tiririca.

Ele é chefe de Gabinete do deputado federal Tiririca e responsável direto pelo envio de emendas parlamentares e recursos que ajudam o município em diversas áreas, principalmente em apoio à Santa Casa de Misericórdia.

Foi estagiário do Tribunal de Contas da União – TCU, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal – STF e Câmara dos Deputados, percorrendo os gabinetes dos parlamentares Delegado Protógenes Queiroz, Keiko Ota e Tiririca.

Rogério Galloro

De autoria do vereador Mehde Meidão, a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade a concessão do Título de Cidadão Votuporanguense ao delegado da Polícia Federal, Drº Rogério Augusto Viana Galloro, de tradicional família da cidade.

- Rogério Augusto Viana Galloro é delegado Federal e atualmente é Assessor Especial da Presidência do Supremo Tribunal Federal. Foi Assessor Especial da Presidência do TSE (2019/2020) e Secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça (2017) quando presidiu o CONARE e o CONATRAP.

Como delegado sênior da Polícia Federal Brasileira, ocupou o posto mais alto da instituição, o cargo de Diretor-Geral, em 2018. Antes disso, foi Diretor Executivo e responsável por diversas áreas, como controle de imigração, prisão de fugitivos, cooperação internacional, controle de segurança privada (presidente da CCASP), comando de operações especiais, aviação tática e operacional, patrulha de fronteira e guarda costeira, e a coordenação do planejamento de inteligência, segurança e operações da Copa do Mundo FIFA 2014 e das Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016.

Representou o Brasil em mais de 35 países e em organizações como a ONU, OEA, EUROPOL, AMERIPOL, IATA, IBERPOL e IACP. Em setembro de 2017, na Assembleia Geral da INTERPOL em Pequim, foi eleito membro do Comitê Executivo como Delegado para as Américas para o período 2017/2021.

Subtenente Santana

Por iniciativa da vereadora Jezebel Silva, a Câmara concederá o Título de Cidadão Votuporanguense ao subtenente do Exército Brasileiro, Giovani Santana - chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02-088 de Votuporanga.

O homenageado é gaúcho de Santa Maria e está no comando do Tiro de Guerra de Votuporanga há dois anos. Ele possui diversos cursos e exerceu várias funções no Exército Brasileiro. É casado com a senhora Andréia Gonçalves e possui duas filhas Giovana e Kimberlyn. Ingressou no Exército Brasileiro no dia 13 de março de 1995 na Companhia de Comando da 3ª Divisão de Exército - Santa Maria-RS.