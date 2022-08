Pelo menos seis projetos devem entrar em votação

publicado em 19/08/2022

Vereadores devem apreciar e votar seis projetos na segunda-feira, dentre eles o do piso salarial para agentes de saúde e de endemias (Foto: A Cidade)

Da redação

Depois de duas sessões ordinárias sem a apreciação de projetos, a Câmara Municipal de Votuporanga terá a pauta cheia na reunião legislativa de segunda-feira (22). De acordo com a proposta de pauta divulgada pela Mesa Diretora da Casa de Leis, pelo menos seis projetos devem entrar em votação.

Dentre as propostas a serem apreciadas pelos parlamentares está a o projeto de Lei Complementar que estabelece a política de valorização dos servidores municipais que ocupam os cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias. A inciativa concede a eles a remuneração conforme o piso nacional da categoria, que é de R$ 2,4 mil para os que estão no início da carreira e pode chegar a R$ 3,3 mil conforme o tempo de serviço e promoções. Antes os servidores desse setor recebiam R$ 1,6 mil.

A iniciativa, conforme a sua justificativa, busca valorizar os Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, além de estimulá-los no desempenho de suas funções. Para a adequação salarial o impacto orçamentário será de R$ 1,9 milhão neste ano e R$ 3 milhões para o ano que vem.

Mais projetos

Além do projeto sobre o piso salarial dos agentes de saúde e de endemias, os vereadores devem discutir e votar outras cinco propostas, a maioria de abertura de créditos suplementares.

Dentre essas suplementações está a de um repasse de R$ 100 mil para o Lar Beneficente Celina, por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Coronel Tadeu (PL). O recurso foi destinado para o custeio da instituição e outro projeto também será votado para permitir a celebração do convênio.

Também será votada a abertura de um crédito de R$ 2,9 milhões no orçamento, sendo R$ 1,2 milhão para a Santa Casa de Votuporanga, R$ 1,6 milhão para a compra de medicamentos e mais R$ 100 mil para a compra de mobiliários destinados à nova Policlínica e ao Caps I.