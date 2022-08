A secretária municipal de Cultura e Turismo, Janaína Silva, e servidores da Pasta acompanharam a votação e comemoraram o desfecho

publicado em 03/08/2022

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Janaína Silva, e colaboradores da Pasta acompanharam a votação do projeto (Foto: Assessoria)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou por unanimidade na sessão de segunda-feira (1) o projeto de lei que institui o Plano Municipal da Cultura para os próximos dez anos. A secretária municipal de Cultura e Turismo, Janaína Silva, e servidores da Pasta acompanharam a votação e comemoraram o desfecho.

Plano apresenta o histórico, diagnóstico e desafios a serem apresentados na área cultural da cidade, assim como formula as diretrizes gerais e indica as principais operações a serem desenvolvidas pelo governo municipal com propostas de ações a serem implementadas nos próximos dez anos, com revisões periódicas.

“Falar em cultura, é algo bem complexo, em razão de várias tendências. Estamos trabalhando neste projeto há anos, e a ideia ganhou corpo e agora com a aprovação desta lei”, disse o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), ao defender o projeto na tribuna.

O vereador destacou a participação e o apoio dos demais colegas vereadores e os gestores do setor cultural, inclusive da equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. “As pessoas que estão neste setor têm muita bagagem para contribuir com a cultura do nosso município. Não é apenas a pasta governamental, mas todos que estão envolvidos com esse tema”, justificou Jura.

Por fim, o vereador ressaltou que a Câmara Municipal tem sido parceira da Secretaria Municipal de Cultura e suas ações desenvolvidas em Votuporanga. “Sabemos que é uma equipe enxuta, mas capacitada para atender os anseios do setor cultural de nosso município”, finalizou Jura.

O Plano

O Plano Municipal é peça fundamental na construção do Sistema Municipal de Cultura e para a consolidação das políticas públicas de cultura no processo de implementação do Sistema Nacional de Cultura. O Plano Municipal de Cultura de Votuporanga, através de sua construção coletiva, que partiu do processo de discussão conjunta, passa a ser um aglutinador de ideias e propostas apresentadas por artistas, produtores, gestores públicos e privado e pelos integrantes do CMPC (Conselho Municipal de Políticas Culturais) de Votuporanga.