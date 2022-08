Ao logo de todo o dia o público poderá conferir apresentações teatrais, contação de história, oficinas e brincadeiras lúdicas para as crianças

publicado em 16/08/2022

O escritor, poeta, dramaturgo e compositor Moreira de Acopiara está entre os convidados especiais da programação de hoje (Foto: Assessoria)

Nesta quarta-feira (17), o Fliv (Festival Literário de Votuporanga) recebe o escritor Moreira de Acopiara. Poeta, escritor, dramaturgo e compositor Manoel Moreira Júnior, mais conhecido como Moreira de Acopiara, publicou centenas de cordéis, nos mais variados temas. Em 2005 foi eleito para a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, ABLC, entidade sediada no Rio de Janeiro. Gravou CDs com poemas de sua autoria e tem trabalhos musicados e gravados por vários artistas.

Ele participará de três rodas de bate-papo. A primeira será às 10h onde vai falar sobre cordel e a infância. Já no período da tarde, a partir das 14h, o tema será cordel e adolescentes. E às 19h30 o autor se apresenta mais uma vez em um bate-papo com Reynaldo Damazio, um dos curadores do Fliv.

Ao logo de todo o dia o público poderá conferir apresentações teatrais, contação de história, oficinas e brincadeiras lúdicas para as crianças. Anderson Belçal coordenador do curso de pedagogia da Unifev apresenta às 10h a “Oficina do brincar para as famílias”, uma atividade que propõe a construção da estrutura emocional e familiar, contribuindo para a maturidade emocional.

Anderson Bençal destacou a relevância cultural do Fliv. “A leitura é uma ampla porta aberta para descobertas sem fim, e o Fliv é um evento extraordinário que nos coloca em imersão no mundo dos livros, das histórias, das vivências culturais e das trocas com outras pessoas. O Fliv possibilita ampliação do nosso repertório cultural em grande medida. É um privilégio fazer parte disso. Sou grato pela oportunidade de prestigiar uma programação tão rica e significativa”, completou Bençal.

Para quem gosta de música não pode perder, às 20h30, o show com o Coral Canto Livre que apresenta o espetáculo “Casa Cheia”. O diretor geral do espetáculo Marcio Zarzi destacou a expectativa para o show e adiantou que o público vai conferir clássicos da MPB, que dão a vida à história do Filho Pródigo, uma parábola cristã.

Também às 20h30 o Dj Elvis e o Mc Emerson Alcalde comandam o som no “Baladinha Fliv” um espaço pensado para a música eletrônica. Os artistas apresentam o estilo do Hip Hop misturado com intervenções poéticas do Mc.

Quem encerra a noite é o músico Anisinho Martin com o show “Vinícius de Moraes: poeta da música” que começa às 22h30. A apresentação percorre a vida e a obra do escritor com a interpretação de 35 músicas e declamações do poeta.

O Fliv é realizado no Parque da Cultura em Votuporanga, do dia 13 ao dia 21 de agosto, com atividades 100% gratuita. A programação completa do Fliv você confere no site:

Moreira de Acopiara