Acórdão foi publicado na sexta-feira (26) e a Vale Fundo de Investimento, que venceu a batalha jurídica, já pretende dar andamento ao projeto

publicado em 26/08/2022

Cláudio Vale é CEO e fundador da CVPAR, nova proprietária do Shopping de Votuporanga (Foto: CVPAR)

Da redação

A 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo publicou na sexta-feira (26) o acórdão de um longo e milionário embate judicial que envolve o esqueleto do prédio onde será levantado o North Shopping de Votuporanga. A decisão determina a imissão da posse do imóvel para a nova proprietária, a Vale Fundo de Investimento que, com exclusividade para o A Cidade, informou que já trabalha para transformar o projeto em realidade.

A Vale faz parte do grupo CVPAR Business Capital que, além da área de crédito e recebíveis, também possui forte atuação no ramo imobiliário por meio da CV Real Estate, com investimentos diretos na aquisição de imóveis ou por meio de serviços de estruturação de financiamentos imobiliários. Ela venceu na Justiça a SGPar, grupo empresarial que lançou o empreendimento e construiu o que se vê no local até hoje.

As duas empresas disputavam, desde 2020, a posse do imóvel que era para ser o maior centro de compras da região, às margens da avenida Nasser Marão, onde, anteriormente, era o recinto de exposições agropecuárias da cidade. Tudo começou em 2014, um ano depois do lançamento do empreendimento, após um acordo empresarial entre as duas companhias empresariais.

Esse acordo foi contestado judicialmente e depois de inúmeros recursos de ambas as partes houve agora a imissão da posse. “Eventual recurso às cortes superiores, em regra, não é dotado de efeito suspensivo. Nesse sentido, a suspensão da execução até o trânsito em julgado, como determinado, ensejaria a possibilidade de interposição de recursos protelatórios, durante anos, sem que a autora pudesse ingressar na posse de seu bem, mesmo tendo vencido a causa em primeiro grau e agora em segundo. Daí o parcial provimento do recurso da autora para consignar que não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a imissão na posse, admitindo-se o cumprimento provisório”, disse o relator do caso, o desembargador Rui Cascaldi, que foi acompanhado por unanimidade pelos demais desembargadores do caso.

As partes já foram notificadas da decisão e ainda cabe recursos. O A Cidade procurou o escritório responsável pela defesa da SGPar para trazer o posicionamento da empresa sobre o caso, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

Os novos donos do Shopping de Votuporanga

Com sede no imponente Edifício Pátio Malzoni, situado Av. Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, a

CVPAR Business Capital é um hub de negócios, com mais de R$ 600 milhões de ativos sob gestão e R$ 3 bilhões em recebíveis. Desde o início das suas operações, a empresa já transacionou R$ 6 bilhões em cerca de 800 mil operações, segundo a Forbes.

Na região, além da propriedade do empreendimento do Shopping em Votuporanga, a CVPAR participou da aquisição do prédio do antigo Hospital Nossa Senhora da Paz em São José do Rio Preto, e foi a responsável pela estruturação financeira de projeto de multipropriedade em Olímpia.