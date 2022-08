Moradora de Santa Fé do Sul comprou um cupom da “Ação entre Amigos” para ajudar a Santa Casa de Votuporanga

publicado em 10/08/2022

Moradora de Santa Fé do Sul adquiriu o cupom para ajudar o hospital e vai levar para casa um Fiat/Mobi 0km (Foto: Expo Show/ David S Moita)

O resultado do sorteio desta segunda-feira (8) de um carro 0km na Expo Show 2022 mostrou a amplitude regional do evento. Uma moradora de Santa Fé do Sul comprou um cupom da “Ação entre Amigos” promovida pelo Fundo Social de Solidariedade para ajudar a Santa Casa de Votuporanga e vai levar para casa um Fiat/Mobi, doado pelo Ville Hotel Gramadão, do empresário Valmir Dornelas.

O sorteio foi realizado no palco principal do evento e transmitido ao vivo pelas redes sociais. Quem faturou o veículo foi Clauzemir Fátima de Freitas, que comprou um dos cerca de 45 mil cupons vendidos.

Ao todo, a ação gerou uma renda de aproximadamente R$ 450 mil, recursos que foram injetados diretamente no caixa das 36 entidades de Votuporanga que participaram da ação.

"Foi gratificante ver o resultado de todo o trabalho, dedicação e solidariedade da nossa comunidade. Parabéns a todos que participaram da Ação entre Amigos, saibam que a contribuição de cada um vale o carinho e a atenção de todos aqueles que mais precisam da nossa ajuda", disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba.

O balanço oficial será divulgado na quinta-feira (11/8), data em que será feita também a entrega do veículo à ganhadora. Para o prefeito Jorge Seba, muito mais do que números, a iniciativa mostrou o quanto Votuporanga é uma cidade solidária.

"Foi emocionante ver a alegria e a participação das famílias votuporanguenses e também de todos que prestigiaram os quatro dias de festa. Depois de dois anos sem eventos, esses momentos merecem ser especiais e eternizados em nossa memória, ainda mais com um resultado tão positivo também no setor social", disse o prefeito Jorge Seba.