publicado em 26/08/2022

O 16º Batalhão, que inclui a Polícia Militar de Votuporanga, realizou uma solenidade com a presença do Secretário Executivo da PM (Foto: Divulgação)

O 16º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizou uma solenidade em comemoração ao Dia do Soldado, anteontem, em Fernandópolis. O evento, recheado de homenagens, contou com a participação do Secretário Executivo da Polícia Militar, o Coronel Álvaro Batista Camilo.

O dia 25 de agosto foi escolhido como Dia do Soldado em homenagem ao militar Duque de Caxias, um dos principais combatentes do país e que inclusive é considerado Patrono do Exército Brasileiro.

Durante as celebrações em Fernandópolis, todos os policiais que se destacaram no cumprimento da missão diária receberam uma medalha de “Láurea de Mérito Pessoal”. Além disso, foi realizada uma homenagem ao veterano Tenente Campos, que é um dos policiais mais antigos que serviu no Batalhão.

O evento contou com a presença do Tenente Coronel votuporanguense PM Edson Fávero, que é o comandante do 16º Batalhão.