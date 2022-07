A dra. Walquiria Jorge Moreira, reumatologista, foi uma das participantes de um dos maiores encontros da área em todo o Brasil

publicado em 06/07/2022

Walquiria Jorge Moreira foi uma das participantes de um dos maiores encontros da reumatologia em todo o Brasil (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A reumatologista votuporanguense Walquiria Jorge Moreira foi uma das participantes de um dos maiores encontros da área em todo o Brasil, o 28º Encontro de Reumatologia Avançada. O evento aconteceu no Royal Palm Hall, em Campinas, no último fim de semana.

O encontro é promovido pela Sociedade Paulista de Reumatologia e acontece uma vez ao ano. Trata-se de um congresso, o segundo mais importante, atrás apenas do Congresso Brasileiro de Reumatologia. Lá a votuporanguense conferiu as atualizações, novidades e estudos sobre a área.

“A gente sempre pega as recomendações do Congresso Europeu e também Americano. Já vimos bastante novidades, depois do Congresso Europeu, que aconteceu em junho”, disse Walquiria.

O tema deste ano foi “A Reumatologia e suas interfaces”. O pré-congresso foi voltado para as diversas manifestações gastrintestinais que pacientes podem apresentar no curso da sua doença e como conduzi-las da melhor maneira possível.

Lá os profissionais participaram de mesas redondas onde foram abordados os novos critérios da AIJ e os desafios na transição das doenças reumáticas na infância; a Covid longa e as manifestações reumáticas pós-Covid19 e pós-vacinal; as manifestações reumáticas em doenças hematológicas.

Além de falar sobre a prevenção da artrite reumatoide e da artrite psoriásica, o microbioma humano, como definir o alvo no LES; atualização em SAF e os desafios no diagnóstico e a terapêutica baseada no fenótipo na arterite de células gigantes. “É muito aprendizado envolvido, eu acredito que seja uma experiência formidável”, completou.