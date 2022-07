Só no primeiro semestre deste ano, mais de 500 votuporanguenses investiram em energia solar para fugir dos aumentos na conta de luz

publicado em 06/07/2022

Segundo Eder Almeida, antes da instalação do equipamento é feito um estudo de viabilidade e todo o projeto é apresentado ao cliente (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Os constantes aumentos na conta de energia elétrica, somados a insegurança de todos os anos provocada pela escassez hídrica, têm provocado uma corrida pela energia solar - uma fonte limpa e, até então, considerada barata - em todo o país e em Votuporanga não tem sido diferente.

De acordo com dados obtidos pelo A Cidade junto à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), só nos primeiros seis meses deste ano mais de 500 votuporanguenses (532 para ser mais exato) investiram na geração própria de energia, por meio de unidades de micro e minigeração de energia solar. Os números só do primeiro semestre deste ano já são mais do que a metade do total de unidades instaladas ao longo dos últimos dois anos, o que mostra uma tendência de crescimento nesse mercado.

O “boom” deste ano, segundo o empresário do setor, Eder Almeida Macedo Junior (responsável pela AMJ - Engenharia Elétrica), está associado a vários fatores, dentre eles a questão da economia; a maior oferta de mercado; linhas de crédito com juros bem mais em conta; a facilidade oferecida atualmente para a aquisição dos equipamentos necessários; e o início da taxação da energia solar, que ocorrerá a partir do ano que vem.

“Essa questão da escassez hídrica, que todos os anos tem provocado um aumento atrás do outro nas tarifas de energia motivou muito as pessoas a procurarem a energia solar. Somado a isso, a partir do ano que vem teremos a chamada ‘taxação do sol’, então muita gente está instalando esse ano, pois se enquadra dentro do ‘direito adquirido’ e não terá que pagar a taxa, que deverá girar em torno de 28% de tudo que ele gerar”, disse o empresário.

Ainda segundo Eder, a maior procura em sua empresa tem sido de pequenos consumidores, pessoas comuns que fazem a instalação residencial em busca de se livrarem do alto peso que a conta de luz provoca no orçamento familiar.

“Até pouco tempo a procura era mais comercial e industrial, empresas que queriam diminuir seus custos, mas agora o cenário mudou e a maior parte de nossas instalações é feita em residências, instalações de pequeno porte para atender ao consumo próprio. O custo hoje em dia é baixo e em cerca de três anos a pessoa já quita todo o investimento, levando em consideração só a economia na conta de luz e, a partir de então, terá apenas lucro”, completou.

Crescimento

Para se ter uma noção do crescimento dessa “nova” fonte de energia, até 2018, ainda conforme os dados da Aneel, Votuporanga tinha apenas 84 unidades captadoras de radiação solar. A partir de 2019, quando o mecanismo começou a se popularizar, os números passaram a crescer, até que, durante a pandemia, mais que quintuplicaram chegando ao total de 1.817 instalações espalhadas por toda a cidade.

Se somadas, todas essas unidades instaladas em Votuporanga são capazes de produzir mensalmente cerca de 2.337.488 KW/h, o que daria para abastecer, por exemplo, Valentim Gentil por cerca de três meses ou Álvares Florence por aproximadamente um ano. Em dinheiro, conforme estimativa da AMJ - Engenharia Elétrica, é possível afirmar que os consumidores da cidade economizam cerca de R$ 2,2 milhões por mês, graças a energia solar.

R$ 7 milhões de investimento “no sol”

De olho nessa economia foi que a Unifev anunciou uma miniusina de energia solar fotovoltaica com capacidade para gerar cerca de 195 mil quilowatts por mês na Cidade Universitária. Apostando em uma fonte limpa e inesgotável, a Instituição prevê uma economia de até 85% do que é gasto atualmente com energia elétrica.

Para tal, a Unifev deve investir cerca de R$ 7 milhões. “O Centro Universitário de Votuporanga sempre esteve engajado em causas ligadas à sustentabilidade e, pensando, principalmente, nessa problemática do alto consumo de energia e das recorrentes crises hídricas, que fazem com que seja baixa a capacidade de geração das usinas hidrelétricas nos últimos anos, tomamos a decisão de investir nesse projeto”, afirmou o Prof. Me. Raynner Toschi, Gestor Administrativo da Instituição.