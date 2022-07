A cidade, segundo os investidores, foi escolhida por conta de seu alto potencial de consumo e também pela receptividade em todos os seus setores

publicado em 11/07/2022

Os empresários Aline Sá e Juliano Sá são os responsáveis pela instalação da grife Jorge Bischoff em Votuporanga (Foto: A Cidade/Divulgação)

A Jorge Bischoff vai inaugurar a primeira loja da grife na região noroeste do Estado de São Paulo e ela será em Votuporanga. Um evento com muito glamour irá marcar em setembro a chegada da marca de renome mundial e a inauguração do novo espaço de moda com design autoral, elegância e conforto.

O empreendimento será comandado pelos empresários, Aline Sá e Juliano Sá. Segundo eles, a região poderá viver uma nova experiência em sapatos e bolsas em um espaço de moda que representa quem não abre mão da personalidade, estilo e conforto. As linhas autorais, a aplicação de materiais exclusivos e o conforto máximo são pilares da Grife Jorge Bischoff.

“Nossas peças vão desde o básico da chinelaria para o dia a dia, até ao alto padrão. Do despojado ao elegante, é um espaço para todos os gostos e públicos”, disse Aline que afirmou ainda que a grife representa a essência feminina traduzida em produtos impecáveis.

Votuporanga foi escolhida pelos empreendedores por conta de seu alto potencial de consumo e também pela receptividade em todos os seus setores.

“Será a primeira grife da região noroeste, depois de Rio Preto. Atualmente o público de toda essa nossa região e também de outros estados aqui mais próximos precisam ir para Rio Preto, mas agora isso não será mais necessário. Agradeço a acolhida e cordialidade dos proprietários da Imobiliária Bem Viver, Mário e seu filho dr. Marcus, que me receberam de braços abertos quando aqui cheguei e os procurei para dar segmento na instalação de nossa empresa”, completou Juliano Sá.

Além das peças e da essência da Grife Jorge Bischoff, a nova loja de Votuporanga irá implementar um atendimento diferenciado, com o foco em deixar os clientes e fãs da marca realmente satisfeitos.