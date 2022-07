O saldo negativo do município se prolonga desde dezembro de 2021 e pelos números do Caged está longe de apresentar melhoras

publicado em 30/07/2022

Com os números, a cidade continuou com o saldo no vermelho para a geração de empregos (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Desde a demissão em massa de funcionários na Latech S. A., empresa de call center que encerrou suas atividades na cidade em dezembro de 2021, Votuporanga não voltou a registrar saldo positivo na geração de empregos. Pelo menos é o que aponta o balanço do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia.

De acordo com a última atualização, que é a do mês de junho, Votuporanga gerou 825 empregos diretos e demitiu 887 funcionários. Com esses números, a cidade continuou com o saldo no vermelho para a geração de empregos, nesse caso 62 pessoas ficaram na lista de desempregados.

Durante o mês, o setor da indústria continuou no negativo e liderou, mais uma vez, o ranking de agrupamento econômico com mais demissões, seguido da pela construção civil com um saldo de 12 demissões a mais do que contratações e depois o setor de serviços com -7.