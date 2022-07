Estudo leva em consideração fatores como a erradicação da pobreza, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação, entre outros

publicado em 13/07/2022

Depois de ser eleita uma das melhores cidades de médio porte do país, Votuporanga ganhou mais um motivo para comemorar (Foto: Foco Stúdio)

Da redação

Pouco mais de uma semana depois de ser apontada como a 41ª melhor cidade de porte médio do Brasil, Votuporanga celebra a classificação em mais um ranking de destaque nacional. Desta vez, o município foi eleito como uma das cidades mais sustentáveis do país, em um estudo que avalia 17 ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas).

Das 5.570 cidades brasileiras, Votuporanga foi classificada como a 113ª no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, com 60,01 pontos, que tem o propósito de “estimular o cumprimento da Agenda 2030” e ajudar os mais diferentes locais do país a buscarem mecanismos rumo ao desenvolvimento sustentável.

“É um orgulho ver que novamente Votuporanga se destaca entre as cidades do Brasil, revelando as potencialidades do nosso município. Continuaremos trabalhando para melhorar ainda mais todos os índices, fazendo que a nossa cidade seja cada vez mais sustentável. Por isso, trabalhamos fortemente com obras e projetos em áreas como social, desenvolvimento econômico e ambiental, porque precisamos desenvolver pessoas, criar oportunidades e garantir a evolução do município”, comemorou o prefeito Jorge Seba.

A ferramenta, que coloca o Brasil como o primeiro país do mundo a avaliar os avanços e os retrocessos da Agenda 2030 da ONU, é fruto de uma parceria entre o ICS (Instituto Cidades Sustentáveis), entidade que estimula a melhoria da qualidade de vida nas cidades brasileiras, e a SDSN (UN Sustainable Development Solution Network), uma iniciativa que nasceu dentro da própria ONU para mobilizar conhecimentos técnicos e científicos no apoio de soluções em escalas locais, nacionais e global.

A pesquisa avaliou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de todos os municípios brasileiros, com a identificação de resultados e desafios na busca pela melhoria das condições de vida das pessoas. Da análise individual dos municípios surge um ranking que vai permitir a comparação entre cidades, estados, regiões, e até mesmo biomas diferentes, quanto ao nível de desenvolvimento sustentável.