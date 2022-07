Além da nova conquista, a cidade ainda terá as casas do desfavelamento e mais 755 moradias do programa “Casa Verde Amarela”

publicado em 07/07/2022

Conquista foi intermediada pelo presidente da Alesp, Carlão Pignatari, e anunciada pelo prefeito Jorge Seba (Foto: Redes sociais)

O prefeito Jorge Seba anunciou a conquista de 200 casas populares da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) para Votuporanga. O convênio com o Governo do Estado de São Paulo foi assinado no último dia 30 de junho.

Além da nova conquista, a cidade ainda terá as casas do desfavelamento e mais 755 moradias do programa “Casa Verde Amarela”, ou seja, mais de mil novas habitações populares serão construídas na cidade.

“Esse é um sonho para todos nós e que fico muito feliz em ver sendo realizado. Assim, caminhamos para diminuir o déficit habitacional, garantindo moradia digna e própria para quem ainda não tem. Enfim, é mais uma meta que estava em nosso Plano de Governo e que estamos conseguindo colocar em execução”, comemorou o prefeito Jorge Seba.

Nos próximos dias, Seba e a equipe da Secretaria de Planejamento e Habitação concluirão a entrega das documentações solicitadas para que sejam avançadas para novas etapas e detalhes apresentados para toda a população.

Casa Verde Amarela

Recentemente, Votuporanga também foi contemplada com 755 unidades habitacionais do programa Verde Amarela, do Governo Federal. Para que as casas sejam construídas no município, com administração pela iniciativa privada, a Prefeitura e a Câmara Municipal aprovaram a ampliação do perímetro urbano do município, tendo em vista que a área onde está previsto o conjunto habitacional fica às margens da vicinal Hebert Vinícius Mequi.

O projeto apresentado inclui casas que terão cerca de 50 metros quadrados com sala, cozinha, banheiro e dois quartos, além de lotes comerciais e urbanização no local, entre outras melhorias que impactarão no desenvolvimento da cidade.

Desfavelamento

Outro programa habitacional em andamento em Votuporanga é o desfavelamento. Depois de mais de 50 anos, as famílias que moram nas regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve, Olímpio Formenton e Pró-Povo já podem contar com a realização do sonho de terem a sua casa própria. Na última semana, durante visita à CDHU, o prefeito Jorge Seba foi informado que o projeto urbanístico já foi aprovado e que o processo segue à Graprohab (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais), que é o órgão estadual de aprovação de conjuntos habitacionais.